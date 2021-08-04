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Glapsides sahilinde nöbet geçiren genci cankurtaran kurtardı

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Mağusa Belediyesi çalışanlarının yardımı ile ambulansa taşınan genç ölümden döndü.
Glapsides sahilinde nöbet geçiren genci cankurtaran kurtardı

Dün akşam saatlerinde Mağusa Glapsides sahilinde yüzmekte olan ve sara nöbeti geçiren bir genç, cankurtaran Ali Cenk Akay tarafından kurtarıldı. 

Mağusa Belediyesi çalışanlarının yardımı ile ambulansa taşınan genç ölümden döndü.

Deniz yatağı ile olay yerine giden cankurtaran Ali Cenk Akay, nöbet geçrien gence suni teneffüs yaparak kıyıya çekti. Burada müdahaleye devam eden  Ali Cenk Akay, nöbet geçiren genci hayata döndürdü.

Zizi Ali Cenk Akay cankurtaran sertifikasını Güçver su sporlarından eğitim alarak kazanmıştı

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