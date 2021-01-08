GLOBALGAP sertifikalı üretim yapan üreticilere destekleri ödeniyor

İyi Tarım Uygulamaları (Globalgap) Sertifikasına sahip üreticilere 2020 yılı için destek ve sertifikasyon alacakları ödenmeye başlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, Globalgap sertifikalı üretim yapan üreticilere, 2020 yılı için, alan bazlı ek destek ödemesi ve sertifikasyon bedeli olarak 142 bin TL ödeme yapılacak. Üreticiler hak edişlerini Kooperatif Merkez Bankası ile bankanın ilgili şubelerinden alabilecekler.