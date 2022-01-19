  • BIST 1.989,20
  • Altın 787.85561
  • Dolar 13.5883
  • Euro 15.4184
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Globalgap Ve Organik Tarım Yapan Üreticilere Ödemeleri Yapıldı

» »
Globalgap Ve Organik Tarım Yapan Üreticilere Ödemeleri Yapıldı
Globalgap Ve Organik Tarım Yapan Üreticilere Ödemeleri Yapıldı

Globalgap ve organik tarım yapan üreticiler, seralarında bombus arısı kullanan üreticiler ile sertifikalı tohum satışı gerçekleştiren firmaların ödemeleri yapıldı.


Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 2021 yılı için Globalgap ve Organik Tarım yapan üreticilere ödenmek üzere 109.260,00 TL, 2021 yılında seralarında Bombus Arısı kullanan üreticilere ödenmek üzere 162.000,00 TL olmak üzere toplamda 271.260,00 TL Kooperatif Merkez Bankası’na yatırıldı. Üreticiler hak edişlerini ilgili şubelerden alabilecek.


Ayrıca 2021 yılında üreticilere sertifikalı tohum satan 3 firmaya da ödenmek üzere 253.697,50 TL’lik yatırım gerçekleştirildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fuat Nalcıoğlu: Kıbrıs’ın bütünüyle Türkiye’ye iltihak edilmesini savunuyorum19 Ocak 2022 Çarşamba 13:45
  •  Tel-Sen Mağusa’da Grev Kararı Aldı19 Ocak 2022 Çarşamba 13:41
  • Belçika'da Kovid-19 vakalarının yüzde 94'ü Omicron kaynaklı19 Ocak 2022 Çarşamba 13:41
  • Ödemeler yapıldı19 Ocak 2022 Çarşamba 13:37
  • Çalışma izni için hastane tahlil ücretlerine yüzde 83 artış yapıldı19 Ocak 2022 Çarşamba 13:28
  • Almanya’da son 24 saatte 112 bin 323 yeni vaka kaydedildi19 Ocak 2022 Çarşamba 13:21
  • Atun: Son 4 yılda elektrik kurumu iyi yönetilmedi19 Ocak 2022 Çarşamba 13:20
  • Çamlıbel’de son 24 saatte metrekareye 26 kilogram yağış düştü19 Ocak 2022 Çarşamba 13:14
  • Lefkoşa'da hile ile para çaldı19 Ocak 2022 Çarşamba 13:11
  • Hüseyin Bener'in otopsi sonucu açıklandı19 Ocak 2022 Çarşamba 13:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti