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Globaltex Fine Lens CEO’su Ramazan Patak DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi

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Globaltex Fine Lens CEO’su Ramazan Patak DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi
Globaltex Fine Lens CEO’su Ramazan Patak DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8. Uluslararası Kariyer Haftası etkinlikleri kapsamında, DAÜ Turizm Fakültesi iş birliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Globaltex Fine Lens Kurucusu ve CEO’su Ramazan Patak, DAÜ’lü öğrencilerle buluştu. Gerçekleşen etkinliğe katılımcıların ilgisi yoğun oldu.

 

Tavsiyeler Verdi

Etkinliğe, DAÜ Turizm Fakültesi öğretim elemanlarının yanı sıra öğrenciler de katıldı. Ramazan Patak söz konusu etkinlikte, “A Tourism and Hospitality Management Graduate’s Career Path to Becoming a Top 20 Professional Under 40 in Miami, Florida” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Patak, ilgiyle izlenen sunumunda kariyerinde bu noktaya nasıl geldiğini özetleyerek, DAÜ Turizm Fakültesi öğrencilerine tavsiyelerde bulundu. Bir turizm ve otelcilik mezunu olarak Amerika’ya giden Ramazan Patak, turizm sektörünün çok önemli fırsatlar sunan bir sektör olduğunu ve öğrencilerin vizyonlarının geniş olması gerektiğini dile getirdi. Kendi kariyer yolculuğundan örnekler vererek, Miami’deki 40 yaş altı en başarılı ilk 20 iş adamı ve tüm Amerika’daki en hızlı büyüyen 249’uncu işletme sahibi olması ile ilgili ayrıntıları ve başarı faktörlerini öğrenciler ile paylaştı. Ramazan Patak, kariyerinde çok çalışmanın, dürüst olmanın, işine bağlılığın ve doğruluğun kendisini bu noktaya getiren en önemli etkenler olduğunu vurguladı.

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