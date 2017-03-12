'Glokom sinsi seyrediyor'

Prof. Dr. Yılmazbaş, "Glokom ciddi bir şikayete yol açmıyor, sinsi seyrediyor. Hastalarımız görme sinirinde geri dönüşümsüz hasarlar meydana geldiğinde bile hastalığını fark etmeyebiliyor." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Pelin Yılmazbaş, "Dünya Glokom Hatfası" dolayısıyla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, glokomun görme sinirinde hasara neden olan ve tedavi edilmemesi durumunda ise körlüğe kadar gidebilen bir hastalık olduğunu söyledi.

Glokomun hastayı hekime gitmeye zorlayacak ciddi bir belirtiye yol açmadığını ifade eden Yılmazbaş, "Ciddi bir şikayete yol açmıyor, sinsi seyrediyor. Hastalarımız görme sinirinde geri dönüşümsüz hasarlar meydana geldiğinde bile hastalığını fark etmeyebiliyor. Bu da bizim tedavi şansımızı maalesef azaltıyor." dedi.

Yılmazbaş, göz tansiyonu tedavisinde yüz güldürücü gelişmelerin yaşandığına işaret ederek, özellikle damla tedavilerinin başarılı sonuçlar verdiğini belirtti.

"Ailesinde göz tansiyonu olanlar risk altında"

Damlanın yetmediği az sayıdaki hasta grubunda ise cerrahi yöntemlerin uygulandığını aktaran Yılmazbaş, şunları kaydetti:

"Burada özellikle hastalarımızdan beklediğimiz, tedavi planlarını aksatmadan hekimleri ile birlikte hareket etmeleridir. Damlaya başladığında hasta iki ay kullanıyor ve bitti zannediyor. Burada hastalarımızdan beklentimiz, glokomun ömür boyu devam edeceği damla tedavisine başlandığında ömür boyu devam etmesi gerektiği ve hekimi ile sürekli irtibatta olarak kontrollerine dikkat ederek ilaç tedavisini aksatmadan hayatına devam etmesidir. "

40 yaşın üzerinde, ailesinde göz tansiyonu bulunan, diyabet ve yüksek tansiyon ile kilo fazlası olan kişilerin risk grubunda olduğuna dikkati çeken Yılmazbaş, "Bu kişilerin en geç yılda bir göz tansiyonu kontrollerini yaptırmalarını öneriyoruz." dedi.