Glokom’un En Önemli Özelliği Sinsi Seyirli Olmasıdır

Girne Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Simge Altan, 12 Mart Dünya Glokom Günü Ve Haftası İle İlgili Açıklamada Bulundu.

GLOKOM hastalığı konusunda toplumun dikkatini çekmek, bilinçlendirmek, glokom tedavisi ve olası riskleri konusunda bilgilendirme yapmak, glokom hastalarının yaşadıkları sorunları araştırmak ve yararlı çözümler üretmek amacıyla 12 Mart Dünya Glokom günü ve mart ayının ilk iki haftası tüm dünyada eş zamanlı olarak glokom haftası olarak kabul edilmektedir. Dünyanın çeşitli yerlerinde bu haftaya dikkat çekmek üzere önemli binalar yeşil renkli ışıklandırılmaktadır.

GLOKOM NEDİR ?

Glokom; Göz Tansiyonu ve Karasu Hastalığı olarak da bilinir. Göz içi sıvısındaki basıncın artmasıyla birlikte,retinal sinir lifi ve optik sinirinde hasar meydana gelebilir. Bu hasar görme alanındaki daralmayla kendini belli eder. Başlangıç safhasında belirti vermeyen oldukça sessiz seyreden bu sinsi hastalık, körlükle sonuçlanabilen ciddi bir göz hastalığıdır.

GLOKOM’DAN NASIL KORUNURUM? KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Glokom, dünyada milyonlarca kişide görülebilen, her yaşta ve her insanda ortaya çıkabilecek bir hastalıktır.Yenidoğan bebeklerde doğuştan görme bozukluğuyla ortaya çıkabileceği gibi, çocuklarda, gençlerde ve yaşlılarda da görülebilir. Bazı gruplarda glokomla daha fazla karşılaşılır.

Glokomun risk faktörleri;

. Genetik faktörler (ailede glokom öyküsü)

. Yüksek miyopi

. Çok yüksek hipermetropi

. İleri yaş (60 yaş ve üstü)

. Uzun süre kortizonlu ilaç kullanımı

. Şeker Hastalığı

. Göz tansiyonun yüksek olması

. Geçmiş göz yaralanmaları

. Guatr hastalığı

. Migren

. Göz tümörleri

. Kronik iritis ve üveit gibi göz iltihaplanmaları

NASIL SEYREDER, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Glokom’un en önemli özelliği sinsi seyirli olması ve özellikle ilk başladığında yıllarca belirti vermemesi, yavaş yavaş çevreden merkeze doğru görme kaybı yaratmasıdır. Bu nedenle hastanın kendisi tarafından farkedilmesi çok zordur.

. Sabahları belirginleşen baş ağrısı

. Zaman zaman bulanık görme

. Geceleri ışıkların etrafında ışıklı halkalar görülmesi, göz önünde gökkuşağı gibi renkli ışık haleleri görme

. Televizyon izlerken göz etrafında ağrı

. Gözde kızarıklık

. Çocuklarda Glokom belirtileri; Olması gerekenden daha büyük gözler, aşırı ağlama ve ışığa duyarlılık çocuklarda glokomun belirtileri arasındadır.

Görme sinirinin çeperindeki lifler en önce etkilendiğinden, hastanın merkezi görmesi hiç bozulmaz, hatta son evre glokom hastalarında bile “merkezi görme” (yani uzaktan ve yakından küçük harflerin seçilebilmesi) tam olabilir. Fakat bu hastalarda “periferik görme” dediğimiz “etraf görmesi” –yani baktığımız yerin biraz yukarısı, aşağısı, sağı solu; resmin ortası değil ama kenarları gibi- yavaş yavaş kaybolur. Hastalık ilerledikçe ince bir merkezi görme(tünel görme) kalır ve bir süre sonra da tam körlük başlar.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Glokom hastalığı çoğu zaman yüksek göz tansiyonuna bağlı olsa dabazı glokom hastalarında göz tansiyonu normal olabilir. Ayrıca bazı kişilerde göziçi basıncı yüksek olsa da bunlarda glokom gelişmez. Özetle; sadece göz tansiyonunu ölçmek, tek başına teşhis koymada yeterli olmaz. Düzenli olarak göz doktorunuza muayene olmak glokomu teşhis etmede en iyi yoldur. Glokomun dört temel testinden ilk ikisi her muayenede mutlaka yapılır.

1. Tonometri testi; göz içi basıncını ölçülmesidir. Pratikte iki farklı yöntem uygulanır. Bunlardan birinde göz damlayla uyuşturulur ve hasta yatar pozisyonda gözüne bir alet değdirilerek mekanik olarak ölçüm yapılır. Diğerinde ise göze bir şey damlatılmadan ve deydirilmeden, hava püskürtülülerek ölçüm yapılır.

2. Oftalmoskopi;gözün içi ile özellikle arka kısmını ve optik sinirleri muayene etmekte kullanılan bir yöntemidir. Bu muayene için adına oftalmoskop denen ucundan ışık yayan ve içindeki mercek sistemiyle gözün yapılarını büyülten bir cihaza ihtiyaç vardır. Yapıları daha net görebilmek için oftalmoskopi işleminin karanlık bir ortama yapılması tercih edilir.

3. Görme alanı testi; Bu test sırasında hastadan doğrudan karşıya bakması istenir. Bu esnada görme alanın çevresinde çeşitli hareketli ışıklar belirir. Hasta saptaya bildiği ışıklar kaydeder. Bu test sayesinde hastanın görme alanının haritası çıkarılır.

4. Gonyoskopi; iris ile korneanın buluştuğu bölgeyi görmeyi sağlayan bir yöntemidir. İçinde belli açılarla yerleşmiş aynalar ve mercekler bulunduran bir aletle yapılır. Bu alet gözün yüzeyine yerleştirilir ve gözün ön kamara denen kısmındaki açıyı oluşturan iris ile kornea birleşme noktaları değerlendirilir. Ağrısız bir testtir ve glokoma sebep olan açı değişiklikleri bu yöntemle saptanır.

Bu testlerin hepsi herkes için gerekli olmayabilir. Mevcut durumdan oluşabilecek sapmaları takip etmek için, düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Glokom tedavisinde amaç göz içi basıncını düşürerek, göz sinirinin hasarını durdurmak ve görme kaybının ilerlemesini önlemektir.

Glokom genellikle göz damlalarıyla kontrol edilir. Glokomda ilaç tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler sağlanmış, etkili yeni ilaçlar tedavinin başarısını büyük ölçüde artırmıştır. Bu damlalar gözde üretilen sıvının miktarını azaltarak ya da drenajını arttırarak veya her iki etkisiyle birlikte göz tansiyonunu düşürür. Bu damlalar görmeyi korumaya yardımcı olur. İlaç tedavisinde önemli olan hastanın ilaçları sürekli olarak düzenli kullanmasıdır. Nadir durumlarda oral yoldan ilaç tedavisi uygulanır.

Ancak bazı durumlarda bu tür ilaçlar istenmeyen etkilere sebep olabilir. Örneğin zaman zaman gözde batma ya da kaşınma, gözün beyaz kısmında ya da gözün kapağı ve çevresinde ciltte kızarıklık, nabızda ya da kalp atışında değişiklik, kişinin istek ve hareketlerinde azalma, nefes almada zorluk çekme (özellikle astımı olan kişilerde), ağız kuruluğu, tad almada değişiklik, baş ağrısı, bulanık görme, gözün renkli tabakasında (iris) renk değişikliğine sebep olabilir. Bu nedenle bu ilaçları kullanan hastaların dikkatli olmaları ve şikayetleri olduğunda doktorlarına iletmeleri istenir.Bazen bu tür ilaçlar diğer ilaçlarla etkileşebilir. Bu yüzden hastalardan kullandığı göz ilaçları ile birlikte diğer ilaçlarının da listelemesi beklenir.

Göziçi basıncını düşüren göz damlalarından istenilen sonuç alınamazsa, lazer ve cerrahi tedavi uygulanır ve hasarın ilerlemesi durdurulmaya çalışılır.

ÇOCUKLARDA GLOKOM HASTALIĞI

Çocuklarda GLOKOM, tahmin edilenden daha sık karşılaşılan bir problem. Çocuklarda glokom ile özellikle doğdukları yıl karşılaşılır. Doğumdan hemen sonra fark edilebilen glokom, bu evrede genellikle cerrahi operasyonlarla tedavi edilir.

Dünya Glokom Haftası vesilesiyle şunu da hatırlatmakta yarar vardır:Yapılan çalışmalar göstermektedir ki toplumdaki glokom hastalarının en az yarısı glokom olduğundan habersizdir. Glokomda takip çok önemlidir. Düzenli kontrollere gidilmesi, belli aralıklarla gerekli testlerin yapılması, ilaçların düzgün ve zamanında kullanılması gerekir. Herhangi bir sorun ile karşılaşıldığında doktora başvurulmalıdır. 40 yaş üzerinde göz tansiyonu ve optik sinirin değerlendirildiği göz muayenesinin her yıl düzenli olarak yapılması glokomda erken tanı için önemlidir.

Sinsi bir hastalık olan Glokomun gözlerde yaptığı tahribatı önlemek için düzenli olarak göz muayenelerinizi yaptırmayı ihmal etmeyiniz, ilaçlarınızı kullanmayı unutmayınız.