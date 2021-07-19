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Gloria Jeans Coffees'ten Asya bebeğe yardım

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SMA Tip-1 tedavisi gören Asya bebek için bir bağış tablosu oluşturan Gloria Jeans Coffees, 5 gün boyunca tüm geliri minik Asya'ya bağışlayacak.
Gloria Jeans Coffees'ten Asya bebeğe yardım

Ülke genelinde hizmet veren Gloria Jean's Coffees, Kurban Bayramı çerçevesinde SMA Tip-1 tedavisi gören Asya bebeğe yardım edecek. 

İşletme, Asya bebek için bir bayram bağış tablosu oluşturarak, 5 gün boyunca kafenin tüm gelirini Asya'ya bağışlayacak. 

İlk olarak bugün Lefkoşa - Dereboyu'nda başlayacak olan kampanya; bayramın birinci gününde Girne - Karakum'da, bayramın ikinci gününde Gazimağusa'da, bayramın üçüncü gününde Lefke - Gemikonağı'nda ve bayramın dördüncü gününde ise Alsancak - Girne'de bağış toplanacak. 

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