Gloria Jeans Coffees'ten Asya bebeğe yardım

SMA Tip-1 tedavisi gören Asya bebek için bir bağış tablosu oluşturan Gloria Jeans Coffees, 5 gün boyunca tüm geliri minik Asya'ya bağışlayacak.

Ülke genelinde hizmet veren Gloria Jean's Coffees, Kurban Bayramı çerçevesinde SMA Tip-1 tedavisi gören Asya bebeğe yardım edecek.

İşletme, Asya bebek için bir bayram bağış tablosu oluşturarak, 5 gün boyunca kafenin tüm gelirini Asya'ya bağışlayacak.

İlk olarak bugün Lefkoşa - Dereboyu'nda başlayacak olan kampanya; bayramın birinci gününde Girne - Karakum'da, bayramın ikinci gününde Gazimağusa'da, bayramın üçüncü gününde Lefke - Gemikonağı'nda ve bayramın dördüncü gününde ise Alsancak - Girne'de bağış toplanacak.