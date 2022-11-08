  • BIST 4.378,77
  • Altın 999.833
  • Dolar 18.6047
  • Euro 18.6126
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Glütensiz beslenme herkes için uygun mu?

» »
Son zamanlarda glütensiz diyetler oldukça popüler. Üstelik sağlık sorunu olmayanlar bile böyle beslenmeye başladı.
Glütensiz beslenme herkes için uygun mu?

Market ve pastane raflarındaki pek çok ürünün etiketinde ‘glütensiz' ibaresine sıkça rastlıyoruz. Glüten hassasiyeti olanlara önerilen bu beslenme tarzı günümüzde ‘‘sağlıklı kalmak' ya da ‘kilo vermek” amacıyla pek çok kişi tarafından tercih edilmeye başladı. Peki bu ne kadar doğru? İşte Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın'ın yanıtı…

Kimlere önerilir?

Glüten bir tür protein grubudur buğday, çavdar, arpa gibi tahılların içinde bulunur ve tahılın en faydalı kısmıdır. Çölyak hastaları tahıllarda bulunan glütene karşı hassasiyet gösterirler ve ince bağırsaklarında ömür boyu emilim bozukluğu meydana gelir. Bu bireyler, glüten içeren bir gıda tükettikten sonra glüteni tolere edemezler ve karında şişkinlik, mide bulantısı, kabızlık gibi sorunlarla karşılaşırlar. Bu hastalığın tek ve kesin tedavisi ise; yaşam boyu glütensiz beslenmedir. Glüten intoleransı, buğday alerjisi, huzursuz bağırsak sendromu yaşayan bireyler kesinlikle glütensiz beslenmeye geçmelidir. Bunun yanı sıra hipotiroidi, haşimato tirodi ve romatizmal hastalıkları olan (romatoid artrit veya fibromiyalji gibi) kişilere de diyetisyen eşliğinde belirli süreler glütensiz beslenme uygulanabilir.

Glüten duyarlılığı nasıl anlaşılır?

Glüten maruziyetiyle tipik semptomları olan, anti EMA ve anti TTG negatif hastalarda uygun şekilde alınmış biyopsilerde ince bağırsak mukozal yapısının normal olması Çölyak Dışı Glüten Duyarlılığı'nı akla getirmelidir. Çölyak Hastalığı'nın dışlanabilmesi için mutlaka Ig A eksikliğinin varlığı araştırılmalıdır. Buğday alerjisine yönelik olarak cilt testi ve Ig E ölçümleri yapılmalıdır. Çölyak hastalığı ve buğday alerjisi dışlanmış hastalarda glüten maruziyeti ile semptomların gelişmesi ve glütensiz diyete yanıt alınmasıyla Çölyak Dışı Glüten Duyarlılığı tanısı konulabilir. Belirtileri Çölyak hastalığına benzer mide ağrısı, şişkinlik, bağırsak hareketlerindeki değişiklikler, yorgunluk ve egzamadır. Glüten duyarlılığınız olduğunu düşünüyorsanız mutlaka doktora danışmalısınız.

Sağlıklı kişilerin de glüteni kesmesi doğru mu?

Glüten içeren buğday, çavdar, arpa ve bunun gibi tahıllar tam tahıl olarak tüketilirse vücudumuza mineral, vitamin ve lif desteği sağlar. İşlenmiş halleri ise bu yönden fakirdir. Yani glüten bir yana önce bu besinlerden yarar sağlamak istiyorsak en az işlemden geçmiş olanları tüketmeliyiz. Bu tahıllardaki glüten bazı kişiler için ciddi problemlere yol açabilir. Bu ihtiyaca yönelik olarak üretilen unlar da bu kişilerce tüketilir. Ancak ‘‘glütensiz un her koşulda glutenli undan faydalıdır'' düşüncesiyle glütensiz unlara yöneldiğimizde içinde vitamin, mineral ve lif bulunduran sağlıklı unlar yerine işlemden geçtiği için faydasını yitirmiş ve nişasta deposu unları tercih etmiş oluruz. Özetle daha sağlıklı olmak adına vücudumuza boş kalori alarak bazı besin ögelerinden mahrum kalırız. Dolayısıyla zayıflama adı altında sağlıklı kişilerin bu beslenme tarzını uygulaması risklidir. Çünkü glütensiz beslenmede A vitamini, riboflavin (B2), folat (B9), D vitamini, K vitamini, demir, fosfor, niasin (B3), tiamin (B1), kolbalamin (B12), E vitamini, kalsiyum, çinko, selenyum, magnezyum gibi vitamin ve mineral eksiklikleri görülebilir. Ayrıca lif, bağırsağımızda bulunan ve bize fayda sağlayan bakterilerin yaşayabilmesi için gereklidir. Glüteni kestiğimizde aldığımız lif miktarı azaldığı için mikrobiyotamızdaki yararlı bakterilerin sayısı azalır. Bu da sindirim faaliyetlerimizde bozukluklara yol açar. Aynı zamanda birçok karbonhidrat grubunda olan glüteni kestiğimizde karbonhidrattan fakir beslenip, yağ miktarını artırabiliriz. Bu da yağın ve dolayısıyla kalorinin artmasıyla birlikte ikincil sağlık sorunlarına da yol açabilir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diş bakımında yapılan hatalar neler çok sert fırçalamak zarar veriyor!06 Kasım 2022 Pazar 22:55
  • Kenevir kullanımının da sigara kadar zararlı olduğu açıklandı06 Kasım 2022 Pazar 21:47
  • Koronavirüsten korunmanın yolları neler bağışıklığınızı güçlendirin!06 Kasım 2022 Pazar 19:47
  • Mide ekşimesi neden olur elma suyu içerseniz...06 Kasım 2022 Pazar 19:24
  • Pandemi dönemi eksik kalan diş tedavileri genel sağlığı nasıl etkiliyor aman dikkat!06 Kasım 2022 Pazar 18:05
  • Neden her gün C vitamini almalıyız?06 Kasım 2022 Pazar 15:43
  • Mide fıtığı nedir ağız kokusu semptomlarından biri!06 Kasım 2022 Pazar 13:54
  • Yeme bozukluğu neden olur? Yeme bozukluğunun tedavisi nedir?06 Kasım 2022 Pazar 13:41
  • Sık kullanıyorsanız dikkat! Böbreklere zarar veriyor06 Kasım 2022 Pazar 12:25
  • AB’de obezite farkındalığı için eğitim seferberliği05 Kasım 2022 Cumartesi 19:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti