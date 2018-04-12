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Gmail hesabı olanlara önemli uyarı: Tamamen değişiyor!

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Google'ın uzun süredir görünümünü pek değiştirmediği Gmail, büyük bir değişim geçirmek üzere... Peki Gmail'de yakında nasıl değişiklikler göreceğiz?
Gmail hesabı olanlara önemli uyarı: Tamamen değişiyor!

Google, G Suite müşterilerine gönderdiği bir e-postada firmanın yenilenmiş bir Gmail üzerinde çalıştığını söyledi. Yenilenen Gmail sadece tasarım olarak değişmekle kalmayacak, birkaç yeni işlev de sunacak.

İlk olarak Outlook kullanıcılarının seveceği bir yenilik var. Yeniliklerin başında Google Takvim'in Gmail ile bütünleşmesi var. Bunun yanında e-postaları erteleyip, birkaç saat veya gün sonra yeniden e-posta kutunuzda belirmesini sağlayabileceksiniz. Gmail'i Android'de veya iPhone'da kullananların bildiği akıllı cevaplar, artık gmail.com üzerinden de ulaşılabilecek.

gmail.jpg

Son olarak Google, e-postalarınızı çevrimdışı olarak depolayabilmeniz için yeni bir yöntem geliştiriyor. Google Apps yavaşça bırakırken verileriniz, standart web teknolojileri tarafından depolanacak.

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