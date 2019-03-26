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Gmail kullananlara uyarı: Son gün 2 Nisan

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Google'ın popüler e-posta servisi Gmail'e erişimi keyifli hale getiren Gmail Inbox'ın fişi çekiliyor. 2 Nisan'dan itibaren uygulamaya erişim mümkün olmayacak. Peki bu kullanıcılar için ne ifade ediyor?
Gmail kullananlara uyarı: Son gün 2 Nisan

  • Google Plus ile birlikte Gmail Inbox da yolun sonuna geldi. 2 Nisan tarihinden itibaren kullanıcılar Gmail Inbox uygulamasını kullanamayacak. 

     

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    Uygulamaya erişmeye çalışan kullanıcıların bir kısmına '15 gününüz kaldı' uyarısı gelse de, Google 2 Nisan'da uygulamanın fişini çekecek. 
     
     

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    2014'te sadece davetiye yoluyla kullanılabilen bir hizmet olarak açılan Inbox, epostalarınıza daha etkileşimli ve akıllı bir yolla ulaşmanızı sağlıyordu. Bundles işlevi, benzer konudaki epostaları bir araya getiriyordu. 

     

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    Bunun yanında epostaları beklemeye almanız ve akıllı cevaplar vermeniz mümkündü. Inbox, şu an Gmail'in kullandığı beyaz tasarımı da kullanıyordu. 
     
     

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    Inbox, Google'ın şu sıralar kapatmaya hazırlandığı tek hizmet değil. Firma, sorunlu sosyal platformu Google+'ı da 2 Nisan'da kapatacak 

     

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    İşte Google’ın dijital mezarlığa terk ettiği ürünler... 

     

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    Goo.gl: Lİnk kısaltma uygulaması 2009’da kurulmuş, geçtiğimiz yıl kapanmıştı. 

     

  •  

    Grup sohbetlerine imkan sağlayan Google Spaces’ın ömrü ile 1 yıl olmuştu (2016-2017) 

     

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    2005’te kurulan anlık mesaj servisi Google Talk 2017’da kapatılmıştı. 

     

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    Google’ın videolu sohbet hizmeti Allo da bu yıl kapatılacak. 

     

  •  

    2002’de kurulan online fotoğraf paylaşım platformu Picasa 2016’da kapatıldı. 

     

  •  

    2004’te açılan Orkut, Facebook’a direnemedi ve 2014’te kapısına kilit vuruldu. 

     

  •  

    Google’ın RSS platformu Google Reader ise 2013’te kapatıldı. 

     

  •  

    Şİrketin web tabanlı sözlüğü Dictionary 2011’de kapatıldı.

 

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