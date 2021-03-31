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GMB 80 iş yerine ceza yazdı!

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GMB 80 iş yerine ceza yazdı!
GMB 80 iş yerine ceza yazdı!

GMB 80 iş yerine ceza yazdı!

GMB Başkanı İsmail Arter  Gazimağusa'daki covid-19 vaka artışlarını değerlendirdi.

DETAY KIBRIS- BARIŞCAN ŞEKERCİ

Arter yaptığı açıklamada insanların  rehavete kapılmaması gerektiğini söyledi.

İşte GMB Başkanı İsmail  Arter'in yaptığı açıklamadan satır başlar;

Bu konunun ciddiyetini gündemden düşürmemek lazım.

Herkes tedbiri alması lazım.

Ansızdan kötü günlere geri dönebiliriz. GMB olarak PCR merkezi kurduk günde 700 test yapıyoruz. Aşı işini de Sağlık Bakanlığı ile birlikte yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı ne söylerse bu konuda yardımcı oluyoruz. Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiren konularda fikir üretmiyoruz.

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