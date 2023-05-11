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GMB Barınağının ameliyathanesi donanımlı altyapıya kavuştu

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“Mağusa’yı Dayanışma İyileştirecek” Projesi kapsamında Gazimağusa Belediyesi (GMB) Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki ameliyathanenin altyapısının oluşturulmasına sponsor olan DND Homes Direktörü Ozan Dökmecioğlu ile Belediye Başkanı Süleyman
GMB Barınağının ameliyathanesi donanımlı altyapıya kavuştu

GMB’den verilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Uluçay, “Belediyenin zor durumda olduğu bir zamanda hızır gibi yetiştiğini” söylediği Ozan Dökmecioğlu’na yaptığı önemli katkıdan dolayı teşekkür etti.

Uluçay konuşmasında, Belediyenin hem sivil toplum örgütleri hem işi insanları hem de konunun uzmanları ile iş birliği içinde takım çalışması yaptıklarını, hiçbir beklentisi olmadan gönüllü olarak Belediye çalışmalarına katkı koyan kişilerin olduğunu ifade etti.

Başkan Uluçay, kentteki köpek sayısı arttığı zaman hem çocuklar hem de yaşlılara rahatsızlık verdiğini ve tehlikenin ortaya çıktığını bunun da köpeklerin varlığıyla ilgili şikayetleri artırdığını ifade etti.

DÖKMECİOĞLU: “EKİP OLARAK ÇALIŞMANIN ÖNÜNDE HİÇBİR GÜÇ DURAMAZ”

Gazimağusa Belediyesi’nin eski başkanlarından Necdet Dökmecioğlu’nun oğlu ve DND Homes Direktörü Ozan Dökmecioğlu ise ekip olarak çalışmanın önünde hiçbir gücün duramayacağını ve herkesin elini taşın altına koyması gereken bir zamanda olduklarını ifade etti.

Dökmecioğlu, DND Homes’un kurucuları olan kendisi ve Netice Dökmecioğlu ile belediyenin sokaktaki sahipsiz köpekleri azaltmak için başlattığı çalışmalara ve barınağa destek olmak istediklerini, sokaktaki ve barınaktaki köpeklerin kısırlaştırılması ve köpek sayısının azaltılmasına sponsor olduklarını kaydetti.

Dökmecioğlu, bu katkıyı yapmaktan dolayı gurur duyduklarını, tüm canlıların refahına katkıda bulunmanın toplum üyelerinin ve kendilerinin sorumluluğu olduğunu, DND Homes North Cyprus’un hayvan refahını önemsediğini, belediyenin halka güvenli ve sağlıklı bir ortam yaratma çabalarını desteklediğini ifade ederek, diğer kurum ve kuruluşları da bu amaca hizmet vermeye davet etti.

SOYER

 

Belediyenin Sağlık Şube Amiri İlke Soyer ise, barınağın ameliyathanesinin geliştirilmesiyle günde 3 veya 4 kısırlaştırma yapacak duruma geldiklerini ifade ederek, önce İsviçre ardından ise Meksika’dan gelecek ekiplerle kısırlaştırma çalışmalarının hızlandırılacağını ifade etti.

Açıklamaya göre, barınağın ameliyathanesinin hem altyapı hem donanım olarak geliştirilmesiyle sokaktaki köpekleri kısırlaştırma hedefi doğrultusunda çalışmalar başlayacak. Çiplemelerle sahipli köpeklerin kayıt altına alınması ve kısırlaştırma çalışmalarıyla birlikte sokaktaki köpek sayısı kontrol altına alınmış olacak.

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