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GMB Başkanı Arter DAÜ Kent ve Mimarlık programına konuk oldu

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GMB Başkanı Arter DAÜ Kent ve Mimarlık programına konuk oldu
GMB Başkanı Arter DAÜ Kent ve Mimarlık programına konuk oldu

GMB Başkanı Arter DAÜ Kent ve Mimarlık programına konuk oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ercan Hoşkara ile DAÜ TV Haber Spikeri Çiğdem Duvarcı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Kent ve Mimarlık” adlı programa bu hafta Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuk oldu. Söz konusu programda “Seçim sonrası başkanlık,
yeni projeler, bütçe” konuları değerlendirildi.


Gazimağusa halkının, uzun zamandır beklediği Karga heykelinin Zafer Anıtı’na konuşlandırılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Arter, “Göreve geldiğim 2014 tarihinden beri halkla ve sanat çevreleriyle yaptığımız görüşmelerde Gazimağusa’nın sembolü olan karga heykelinin dikilmesi ile ilgili görüşler aldık. Yavaş yavaş bu konuda çalıştık ve süreç başladı. İlk düşüncemiz hendek düzenleme projesi içerisinde yer almasıydı ancak bronz
yapının hoş bir görüntü olmayacağı düşünüldüğü için Zafer Anıtı’na karar kıldık.” ifadelerini kullandı.


Arter yapılan yeni projelerden de bahsederek, Aşıklar Yolu’nun bu projelerden biri olduğunu ve ihale aşamasında olduğunu söylerken bazen projelerde gecikmeler ya da teknik sorunlar yaşanabileceğini, bunlardan bir tanesinin de Salamis Yolu olduğunu kaydetti. Döviz krizinden dolayı Salamis Yolu’nun tamamlanamadığı kaydeden Arter, Meclis’te bunu gündeme aldıklarını ve ilgili müteahhit firma ile yeni bir ihale aşamasına girdiklerini kaydetti.

Arter, programda belediye bütçesi ve gelir giderlerle ilgili açıklamalar da yaptı. Söz konusu program 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 22:30’da Kıbrıs Genç TV’de yayınlanacaktır.

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