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SON DAKİKA1 Haziran Dünya Süt Günü

GMB Başkanı İsmail Arter 26 Haziran'da görevi bırakıyor

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G.Mağusa Belediye Başkanı görevi bıraktıktan sonra bir daha aday olmadığını açıkladı
GMB Başkanı İsmail Arter 26 Haziran'da görevi bırakıyor

G.Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 26 Haziran'da görev süresinin dolması nedeniyle görevi bırakacağını söyledi.

KIBRIS TİME'a konuşan Arter, yapılacak olan yerel seçimlerde bir kez daha aday olmayacağını da ifade etti.

Arter,  yerel seçim sürecinde yaşanan kargaşanın da kabul edilemez olduğunu belirtti.

 

NE OLDU?

KKTC Anayasasına göre yerel yönetim seçimleri her dört yılda bir Haziran ayında yapılması gerekiyor.  Yerel Yönetim seçimleri Anayasa'ya göre Haziran  2022 tarihinde yapılması gerekiyordu.

Cumhuriyet Meclisi'nde seçim ile ilgili herhangi bir karar alınmamış Yüksek Seçim Kurulu da  seçim sürecini başlatamamıştı.

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