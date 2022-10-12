GMB Başkanlığı için 4 aday yarışacak...

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25 Aralık'ta yapılması beklenen yerel seçimlere doğru adaylar netleşmeye başladı.

GMB için ilk adaylığı açıklanan CTP adayı Dr. Süleyman Uluçay oldu.

Mevcut Başkan İsmail Arter'in DP ve YDP destekli bağımsız aday olacağı Arter'in ise hafta sonu adaylığını açıkladığı kaydedildi.

Diğer yandan UBP'de dün akşam Dr. Erdal Özcenk'in adaylığını açıkladı.

Bağımsız olarak seçime girecek olan bir diğer aday ise Saatçi olarak bilinen Salih Oktay. Oktay'ı HP,TDP ve Bağımsızlık Yolu'nun desteklemesi bekleniyor.