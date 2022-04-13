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GMB Borçlandı, maaşlar ödendi

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GMB Borçlandı, maaşlar ödendi, grevin kalkması bekleniyor.
GMB Borçlandı, maaşlar ödendi

Gazimağusa Belediyesi'nde ödemeler gerçekleştiği duyuruldu.

8 gündür grevde olan çalışanların tüm alacaklarının bankalara yatırıldığını belirten mali işler sorumlusu, bu durumda grevin de son bulmasının beklediğini kaydetti.

8 milyon TL'nin bugün itibarı ile bankalara dağıtıldığını ve personelin bayramlık ve 1 mayıs alacakları ile tüm alacaklarının yatırıldığını bunlara ek olarak da ek mesailerinin de ödendiğini dile getirdi.

Bankalar arasındaki aktarımların ve yazışmaların mesai çalışmasına yetişemediğinden dolayı yarın sabah en geç 09:00 gibi grevin de kalkmasının beklendiğini dile getirdi. (MHA)

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