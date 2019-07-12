  • BIST 97.863
  • Altın 258,923
  • Dolar 5,7077
  • Euro 6,4235
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

GMB kantarı kalibrasyon işleminden geçirildi

» »
Gazimağusa Belediyesine ait liman kantarı, uluslararası ölçüm standartlarına göre hizmet vermesi için kalibrasyon işleminden geçirildi.
GMB kantarı kalibrasyon işleminden geçirildi

Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Belgelendirme Metroloji LPG Akaryakıt Teçhizatları San. Ve Tic LTD. ŞTİ  (TÜMPET) tarafından yapılan kalibrasyon çalışmasıyla Gazimağusa Limanı’ndaki 2 kantar Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’tan AB-0195-K ile TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardına göre akredite edildi.

Kantara yapılan kalibrasyon işlemi sayesinde limana gelen uluslararası şirketlere uluslararası geçerliliği olan tartı belgesi verilmesi mümkün olacak. 

TÜMPET Kalibrasyon Laboratuarı Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite olarak faaliyet sürdürüyor. TÜRKAK ise, kalibrasyon sertifikalarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile arasında anlaşma bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sayıştay Komitesi toplandı12 Temmuz 2019 Cuma 13:35
  • Cumhurbaşkanı Akıncı: Gelir gider dengesi olmayan bir kuruluşta çöküş kaçınılmazdır12 Temmuz 2019 Cuma 13:08
  • Guterres, Rum yönetimini hayal kırıklığına uğrattı12 Temmuz 2019 Cuma 12:32
  • Sendikal Platform, hükümete dava açıyor12 Temmuz 2019 Cuma 12:21
  • TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AB yaptırım uygularsa ters teper, bölgede ek adımlar atarız"12 Temmuz 2019 Cuma 12:21
  • Lute’un ağustos başlarında adaya gelmesi bekleniyor12 Temmuz 2019 Cuma 11:55
  • İki toplumlu şiir yarışmasına başvuru süresi 9 Ağustos’a kadar uzatıldı12 Temmuz 2019 Cuma 11:52
  • 11 Temmuz Basın Günü resepsiyonla kutlandı, ödüller verildi12 Temmuz 2019 Cuma 11:47
  • Sondaj Gerginliği... Türkiye'ye yaptırım önerileri AB Konseyinde12 Temmuz 2019 Cuma 11:26
  • Avrupa Komisyonu cep telefonlarının karşılıklı görüşmelere açılmasını olumlu karşıladığını bildirdi12 Temmuz 2019 Cuma 11:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti