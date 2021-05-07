GMB Sağlık Şube Amiri: CTP Gençlik Örgütü'nün söyledikleri asılsız ve gerçek dışıdır

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ SAĞLIK ŞUBE AMİRİ İLKE SABİT SOYER'İN BİLGİLENDİRMESİ:

Bugün Gazimağusa Belediye Barınağı adına CTP Gençlik örgütünün basına yansıttığı haberler tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Söz konusu olan yer, bir hayvansever vatandaşımızın bahsedilen çöplük alanda tamamen kendi isteğiyle oradaki hayvanları beslemek amacı ile kullanılmaktadır. Bu haberin ve adı geçen yerin Gazimağusa Belediyesi ile herhangi bir alakası bulunmamaktadır.

Gazimağusa Belediyesine ait olan barınak Mağusa Lefkoşa anayolu üzerinde arıtma tesisinin yanında bulunmaktadır. Mağusaya kazandırılmış olan bu barınak, adada eşi benzeri olmayan tam teşekküllü bir barınaktır.

Gazimağusa Belediyesi Barınağında şu anda tam 500 tane köpek bulunmaktadır. Burada bulunan köpeklerin aşıları, iç dış parazit ilaçlamaları ve her türlü bakımları veteriner hekimlerimiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Biz bu yolda bizimle birlikte çalışan hayvansever arkadaşlar ve dernekler ile uyum içerisinde çalışmaktayız.

Barınağımız için bu kadar büyük emekler verilirken, bu olayın siyasete malzeme edilip suiistimal edilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Ortaya atılan bu asılsız haber bizimle birlikte çalışan hayvansever dostlarımızı da ciddi bir şekilde üzmüştür.

Söz konusu olan yer hakkında da, biz ve bizimle birlikte çalışan dernekler ve gönüllü vatandaşlarımızda her türlü yardım ve desteği yapmaya hazırdırlar.

Bu tarz işler sözde olmaz. Bu tarz işler ancak elini taşın altına koymakla olur. Ve biz her zamanki gibi bu ilkeyle hareket edip yolumuza devam edeceğiz.