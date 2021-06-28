GMB Tenis Kulübü Plaj Çocuk Şenliği düzenledi

GMB Tenis Kulübü’nün Kocareis Holiday Resort sponsorluğunda düzenlemiş olduğu Plaj Çocuk Şenliği 27 Haziran 2021 Pazar günü Kocareis Plajında düzenlendi.

13 Yaş altı çocukların katılabildiği etkinlikte minikler tüm gün boyunca Plaj Tenisi ve Tenis Survivor oyunlarıyla ve müziklerle çok keyifli saatler geçirdi.

Yüksek bir katılım ile gerçekleştirilen etkinlikte tüm minikler ŞAMPİYON kabul edilip herkese madalya verildi. Tüm katılım ücretlerinin SOS ÇOCUKKÖYÜ DERNEĞİ’ne bağışlandığı etkinlikte dernek yetkilileri de memnuniyetlerini dile getirdi.