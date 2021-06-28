  • BIST 1.373
  • Altın 497,504
  • Dolar 8,6860
  • Euro 10,3549
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAO ülkede kapalı alanda maske takma zorunluğu geri geldi!

GMB Tenis Kulübü Plaj Çocuk Şenliği düzenledi

» »
GMB Tenis Kulübü Plaj Çocuk Şenliği düzenledi
GMB Tenis Kulübü Plaj Çocuk Şenliği düzenledi

GMB Tenis Kulübü’nün Kocareis Holiday Resort sponsorluğunda düzenlemiş olduğu Plaj Çocuk Şenliği 27 Haziran 2021 Pazar günü Kocareis Plajında düzenlendi.

13 Yaş altı çocukların katılabildiği etkinlikte minikler tüm gün boyunca Plaj Tenisi ve Tenis Survivor oyunlarıyla ve müziklerle çok keyifli saatler geçirdi.

Yüksek bir katılım ile gerçekleştirilen etkinlikte tüm minikler ŞAMPİYON kabul edilip herkese madalya verildi. Tüm katılım ücretlerinin SOS ÇOCUKKÖYÜ DERNEĞİ’ne bağışlandığı etkinlikte dernek yetkilileri de memnuniyetlerini dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son Dakika Haberi: Gazimağusa’da bir kişi ölü bulundu! (GÜNCELLENDİ)23 Haziran 2021 Çarşamba 19:24
  • Mağusa’da Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi Yapılacak22 Haziran 2021 Salı 14:36
  • Bozkurt,Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılış yaptı21 Haziran 2021 Pazartesi 15:02
  • Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter, Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i Ziyaret Etti21 Haziran 2021 Pazartesi 15:01
  • Tatlısu bölgesinde yarın 7 saat sürecek elektrik kesintisi olacak20 Haziran 2021 Pazar 21:42
  • Alsancak’ta 69 Yaşındaki Patrıck Vıctor Wrıght Evinde Ölü Bulundu20 Haziran 2021 Pazar 10:49
  • TMT Derneği Heyeti’nden Arter’e Ziyaret18 Haziran 2021 Cuma 14:19
  • Gazimağusa Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı18 Haziran 2021 Cuma 09:28
  • Gülseren Bölgesinde Karaya Oturan Tankeri Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı17 Haziran 2021 Perşembe 17:21
  • Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Hocanın Arter’i Ziyaret Etti17 Haziran 2021 Perşembe 14:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti