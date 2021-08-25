GMB uyardı: Hurmalar ilaçlandı toplamayın!

Gazimağusa Belediyesi Park ve Bahçeler Şubesi, 23 Ağustos İle 8 Eylül tarihleri arasında kent genelinde hurma ve palmiye ağaçları için ciddi tehdit oluşturan palmiye böceğiyle mücadele için ilaçlama yapıyor.

Gazimağusa Belediyesi Park ve Bahçeler Şubesi, 23 Ağustos İle 8 Eylül tarihleri arasında kent genelinde hurma ve palmiye ağaçları için ciddi tehdit oluşturan palmiye böceğiyle mücadele için ilaçlama yapıyor. Yapılmakta olan ilaçlamanın sağlığa etkilerinden dolayı 15 Ekim tarihine kadar hurma meyvelerinin toplanmaması gerekiyor.

Hurma ağaçlarının kırımızı palmiye böceğinden korunması için etkin bir yöntem olan tüplü ilaçlama yöntemi ağaç gövdesine açılan deliğe tüple ilaç enjekte edilerek yapılıyor. Ekipler, ilaçlama yapacakları ağaçları tekrardan delmemek için hurma ağaçlarına yerleştirdikleri tüplerle düzenli ilaçlama yapılabilecek. Zararlı böcekleri larva aşmasında yok eden bir etkiye sahip ilaçlama sonucunda kent genelinde hurma ağaçları koruma altına almış olacak.