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GMB'de 14 gündür maaşlar ödenmedi! GREV BAŞLADI!

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GMB'de 14 gündür maaşlar ödenmedi! GREV BAŞLADI!
GMB'de 14 gündür maaşlar ödenmedi! GREV BAŞLADI!

GMB de 14 gündür maaşlar ödenmedi! GREV BAŞLADI!

Mağusa Türk Genel İş Sendikası, bugün Gazimağusa Belediyesi’nde grev yapıyor.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada personelin Ekim maaşlarının ve ek mesailerinin ödenmediğine dikkat çekildi.

Gazimağusa Belediyesi’ndeki grev  saat 08.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Grev kapsamında üyelere siyah kıyafet giymeleri yönünde çağrı yapılırken “Unutmayalım ki hak verilmez alınır ancak birlik olursak mücadelemiz başarıya ulaşır.

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