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GMB'de 19 personel işten durduruldu! Sendika eylem duyurusu yaptı!

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"İşten durdurulan 19 personel hakkındaki karar gözden geçirilmeli"
GMB'de 19 personel işten durduruldu! Sendika eylem duyurusu yaptı!

Mağusa Türk Genel İş Sendika Başkanı Doğan Özüşen, Mağusa Belediyesi’nde 337 geçici personelin 23’ünün görevden durdurulduğunu söyledi, işine son verilen 23 personelin 19’unun yeniden göreve başlaması gerektiğini belirtti. Özüşen, yönetim kurulu adına Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e yazı göndererek, bu kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi.

19 personel hakkında herhangi bir disiplin kararı bulunmadığını, Belediye Personel Yasası’na aykırı istihdam olmadıklarını da dile getiren Özüşen, “İşten durdurmalar, bu kişilerin hiçbir suçu olmadığı halde kapı önüne konmaları insani ve vicdani açıdan doğru değil” dedi.

Özüşen, yarına kadar gerekli adımın atılmaması halinde her türlü hukuki yola başvurulacağını ve eyleme gidileceğini de açıkladı.

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