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GMB'de adaylıktan çekilen Cem Dana: Arter de adaylıktan çekilecek

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"İsmail Arter ile görüştük, sağın oylarını bölmemek için ikimiz de çekilme kararı aldık" dedi.
GMB'de adaylıktan çekilen Cem Dana: Arter de adaylıktan çekilecek

Mağusa Belediyesi'ne bağımsız başkan adayı olacağını açıklayan ancak çekilme kararı alan Cem Dana, YENİDÜZEN'e konuştu, "İsmail Arter ile görüştük, sağın oylarını bölmemek için ikimiz de çekilme kararı aldık" dedi.

Dana, UBP'nin Erdal Özcenk'i destekleme kararı aldığını, Arter ile kendisinin aday olması halinde oyların bölüneceği düşüncesiyle çekilme kararı aldıklarını söyledi.

Cem Dana, Arter’in de gün içerisinde adaylıktan çekildiğini açıklayacağını söyledi.

 

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