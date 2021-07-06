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GMB'de çalışanlar greve gidiyor

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Mağusa Belediyesi çalışanları greve gidiyor
GMB'de çalışanlar greve gidiyor

Mağusa Türk Genel İş Sendikası, yarın Mağusa Belediyesi’nde 3 saatlik uyarı grevi yapacak

Sendika, yarın Mağusa Belediyesi’nde 3 saatlik uyarı grevi yapacak

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Yönetim Kurulu yaptığı basın açıklamasında, ek mesailerin zamanında ödenmemesi ve görevini zamanında yerine getiren çalışanların maaşlarında aksamalar olması nedeniyle Belediye Başkanlığı’na yapılan yazılı ve sözlü tüm uyarılara rağmen bir sonuca varılamadığını söyledi.

Gelinen durumda yaşananlara dikkat çekmek amacıyla yarın sabah 8.00-11.00 saatleri arasında, 3 saatlik uyarı grevi yapmanın kaçınılmaz olduğunu duyurdu, üyelerini birlikte mücadeleye davet etti.

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