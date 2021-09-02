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GMB'de çalışanlar süresiz greve başladı
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02.09.2021 08:31
Hizmetler durdu.
GMB'de çalışanlar süresiz greve başladı.
Hizmetler durdu.
Etiketler:
haber
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detay
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kıbrıs
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manşet
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