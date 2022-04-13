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GMB'de grev 13. günde, çalışanlar yürüyüş gerçekleştirdi

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GMB'de grev 13. günde, çalışanlar yürüyüş gerçekleştirdi
GMB'de grev 13. günde, çalışanlar yürüyüş gerçekleştirdi

Gazimağusa Belediyesi’nde 8 Nisan’da başlayan, uyarı grevi 13. günde devam ediyor.

DETAY KIBRIS -BARIŞCAN ŞEKERCİ

GMB çalışanları bugün Mağusa'da Salamis Yolunda  yürüyüş düzenledi.

GMB'de yetkili ve örgütlü sendika olan Mağusa Türk Genel İş Sendikası As Başkanı Ayşegül Sakallı, bugün itibariyle belediyede süresiz grev başlattıklarını söyledi.

GMB'de 13 gündür uyarı grevi yapılıyordu.

 

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GMB YENİDEN BORÇLANDI

Gazimağusa Belediyesi 12 milyon 500 bin TL borç alıyor.

Belediye meclisinin Bakanlar Kurulu’nca onaylanan borçlanma kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararlarda, Kıbrıs Vakıflar Bankası’ndan alınacak ve Gazimağusa Belediyesi’nin personel giderlerinin ödenebilmesi amacıyla kullanacağı 12 milyon 500 bin TL’lik borcu 48 ayda geri ödemesi öngörülüyor.

 

İlgili Haber: 

Toplam 13 Milyon 900 Bin TL Borç

 

FOTOĞRAF: Onursal Akdeniz/Sosyal Medya

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