GMB'de grev 13. günde, çalışanlar yürüyüş gerçekleştirdi

Gazimağusa Belediyesi’nde 8 Nisan’da başlayan, uyarı grevi 13. günde devam ediyor.
DETAY KIBRIS -BARIŞCAN ŞEKERCİ
GMB çalışanları bugün Mağusa'da Salamis Yolunda yürüyüş düzenledi.
GMB'de yetkili ve örgütlü sendika olan Mağusa Türk Genel İş Sendikası As Başkanı Ayşegül Sakallı, bugün itibariyle belediyede süresiz grev başlattıklarını söyledi.
GMB'de 13 gündür uyarı grevi yapılıyordu.
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GMB YENİDEN BORÇLANDI
Gazimağusa Belediyesi 12 milyon 500 bin TL borç alıyor.
Belediye meclisinin Bakanlar Kurulu’nca onaylanan borçlanma kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararlarda, Kıbrıs Vakıflar Bankası’ndan alınacak ve Gazimağusa Belediyesi’nin personel giderlerinin ödenebilmesi amacıyla kullanacağı 12 milyon 500 bin TL’lik borcu 48 ayda geri ödemesi öngörülüyor.
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FOTOĞRAF: Onursal Akdeniz/Sosyal Medya
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