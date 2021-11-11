GMB'de grev! Ekim maaşları ödenmedi! Hizmetler durdu!

Mağusa Türk Genel İş Sendikası, bugün Gazimağusa Belediyesi’nde grev yapıyor.
Mağusa Türk Genel İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada personelin Ekim maaşlarının ve ek mesailerinin ödenmediğine dikkat çekildi.
Gazimağusa Belediyesi’ndeki grev saat 08.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Grev kapsamında üyelere siyah kıyafet giymeleri yönünde çağrı yapılırken “Unutmayalım ki hak verilmez alınır ancak birlik olursak mücadelemiz başarıya ulaşır” ifadelerine yer verildi.
Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın açıklaması şöyle:
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