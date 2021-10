GMB'de kriz! 30 kişi daha maaşını alamadı! İşten durdurmalar olabilir! Sendika resti çekti!

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen ve yönetim kurulu üyeleri basın açıklaması gerçekleştirdi. Belediye başkanı ile görüşülmesine rağmen belediye personelinin maaş sıkıntısı yaşadığının altını çizen Özüşen, 30 Eylül’de ödenmesi gereken maaşların hala ödenmediğini ifade etti.

Bir kısım işçinin işten çıkarıldığı bilgisini aldıklarını ifade eden Özüşen, “Belediyenin şu an içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların sorumlusu asla çalışanlar değildir” diyerek “Eğer personel azaltılması yoluna gidilecekse önce işe gelmeyenleri verilen göreve gitmeyenleri ve toplu iş sözleşmesinde belirtildiği gibi ‘işe son giren ilk çıkar ‘’prensibine göre hareket edilmediği, torpiline veya sendikamız eylemlerine katılımına göre bir liste yapılıp buna göre işten durdurma yoluna gidilirse buna sonuna kadar karşı çıkacağımızı ve gerekli eylemlere başvurma karalığında olduğumuz belirttik” ifadelerine yer verdi.

MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ SENDİKASI BAŞKANI DOĞAN ÖZÜŞEN’İN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

“Son günlerde belediyemizde yaşanan olaylar hepinizin bilgisindedir.30Eylül’de ödenmesi gereken aybaşı maaşını alamayan 30 kişilik bir grup bugün 22 Ekim ve hala maaşlarını alamadılar.10Ekim’de 2 aylık mesai ödemesi taahhüt edilmesine rağmen hala ödenemedi, 15 Ekim’de ödenmesi gereken onbeşlik maaşlar hala ödenmedi. Belediyemize bağlı GAMABEL şirketinde çalışan mesai arkadaşlarımız 30Eylüldeki maaşlarını hala alamadı. Gündelikçi olarak çalışan arkadaşlarımız arasında 2-3 ve 4 aydır hiç maaş alamayanlar var. Bizler MTG-İş Sendikası başkan ve yönetim kurulu olarak her gün ve bazen günde 2-3 defa başkanla görüşmemize rağmen bu sorunlar çözülmemektedir. Biz Sendika olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hep şunu söyledik; ’Personel bu belediyenin ilk sırasında olmalıdır, ve her şey şeffaf olmalıdır. ’Bu iki temel prensibimiz göz önünde bulundurarak sorunlarımızı görüşmek üzere Belediye Meclis üyelerimizi toplantıya çağırdık. Bu toplantıda tüm meclis üyeleri konu maaşlarımız olduğunda bizim yanımızda olacaklarını, eylem ve grevinde sonuna kadar hakkımız olduğunu ve destekleyeceklerini ifade ettiler. Biz Sendika yöneticileri olarak iyi niyet çerçevesinde hiçbir siyasi beklenti olmadan sorunları karşılıklı anlayış içinde çözmek istediğimizi grevi son çare olarak gördüğümüzü ve destekleri için teşekkür ettiğimizi belirttik. Ayrıca bu toplantıda daha önce hiç duymadığımız iki konuyu Yeni Doğuş Partisi meclis üyeleri Ali Yakar ve Hayrettin Güder’den işittik. Sayın Ali Yakar konuşmasında Belediye Başkanıyla Toplantı yaptıklarını ve Kasım ayı başında kadro ve işten durdurma konularında anlaştıklarını ifade etti. Bizler Sendika yönetim kurulu olarak bu iki konuda yasalar çerçevesinde Toplu İş Sözleşmemizin maddelerine sadık kalınarak çözülmesi gereken konular olduğunu belirttik. Bunun üzerine bu konularla ilgili Belediye Başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Başkanımızın kadronun gündemde olmadığını ancak bir kısım geçici personelin Kasım ayı başında işten durdurulup tekrar görevlendirilmeyeceğini söyledi. Sevgili mesai arkadaşlarımız, bizler Sendika yönetim kurulu olarak birkaç kırmızı çizgimiz olduğunu göreve geldiğimiz ilk günden itibaren söylüyoruz. Çalışanlarımızın hakları bizim önceliğimizdir. Hem meclis üyelerine hem de Sayın Belediye Başkanımıza açıkça şunları söyledik. Belediyenin şu an içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların sorumlusu asla çalışanlar değildir. Biz her zaman gereksiz istihdam ve işe gelmeden maaş alınmasına karşı olduğumuzu belirttik. Eğer personel azaltılması yoluna gidilecekse önce işe gelmeyenleri verilen göreve gitmeyenleri ve toplu iş sözleşmesinde belirtildiği gibi ‘işe son giren ilk çıkar ‘’prensibine göre hareket edilmediği, torpiline veya sendikamız eylemlerine katılımına göre bir liste yapılıp buna göre işten durdurma yoluna gidilirse buna sonuna kadar karşı çıkacağımızı ve gerekli eylemlere başvurma karalığında olduğumuz belirttik. Çalışma arkadaşlarımızı ve gerçekten alnının teriyle ekmeğini kazanan üyelerimizi, kimsenin huzursuz etmeye hakkı yoktur. Önce işe alınıp umut verilen bu güvenceyle kredi alan hayatlarını buna göre planlayan çalışma arkadaşlarımıza bu kötü durumu yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Sendikamız bunlara seyirci kalmayacaktır. Her zaman söylediğimiz gibi gereksiz harcamalar, gereksiz istihdamlar, işe gelmeden maaş alanlar ve belediyenin alacaklarının radikal kararlarla üzerine gidilmesi gibi yöntemler bizi düzlüğe çıkaracak yoldur. Bu yönde atılacak adımlara her zaman destek olacağımız gibi bunun haricinde keyifi ve yanlı kararların her zaman karşısında olacağımızı belirtiriz”