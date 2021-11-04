GMB'de maaşlar halen ödenemedi! Sendikadan GREV uyarısı!

Gazimağusa esnafına milyonlarca borcu bulunan, iki farklı güvenlik şirketine yapması gereken 2 milyon TL'lik ödemeyi yapmadığı öne sürülen Gazimağusa Belediyesi’nde çalışanlar da maaşlarını alamadı!

Bugün mesai bitiminde belediye çalışanlarının emeklerinin karşılığı olan maaşlarını alamamaları çalışanlar açısından büyük bir öfkeye neden olurken, bu konuda muhalif belediye meclis üyelerinin sessiz kalması da tepkilere neden oluyor

Belediyede örgütlü sendikanın hem maaş konusunda yaşanan sıkıtı hem de yaşanılan işten durdurma olaylarıyla ilgili greve gitmesi bekleniyor.

Kaynak: Ses Kıbrıs