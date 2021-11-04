  • BIST 1.575,670
  • Altın 559,08
  • Dolar 9,6844
  • Euro 11,2187
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

GMB'de maaşlar halen ödenemedi! Sendikadan GREV uyarısı!

» »
GMB'de maaşlar halen ödenemedi! Sendikadan GREV uyarısı!
GMB'de maaşlar halen ödenemedi! Sendikadan GREV uyarısı!

Gazimağusa esnafına milyonlarca borcu bulunan, iki farklı güvenlik şirketine yapması gereken 2 milyon TL'lik ödemeyi yapmadığı öne sürülen  Gazimağusa Belediyesi’nde çalışanlar da maaşlarını alamadı!
Bugün mesai bitiminde belediye çalışanlarının emeklerinin karşılığı olan maaşlarını alamamaları çalışanlar açısından büyük bir öfkeye neden olurken, bu konuda muhalif belediye meclis üyelerinin sessiz kalması da tepkilere neden oluyor

Belediyede örgütlü sendikanın hem maaş konusunda yaşanan sıkıtı hem de yaşanılan işten durdurma olaylarıyla ilgili greve gitmesi bekleniyor. 

Kaynak: Ses Kıbrıs

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sucuoğlu'nun olası kabinesine AKP onayı beklentisi iddiası!04 Kasım 2021 Perşembe 19:37
  • Genel Grev hayat duracak!04 Kasım 2021 Perşembe 19:31
  • Karma oy kalkıyor.. UBP, CTP ve YDP tamam dedi..04 Kasım 2021 Perşembe 19:22
  • Skandal video zanlıları teminatla serbest!04 Kasım 2021 Perşembe 16:35
  • Büsküvütçü: MDP'nin siyasal olarak önü kesilemeyince bunlar yaşanıyor!04 Kasım 2021 Perşembe 16:30
  • Erhürman: Hukuksal ve ekonomik bir enkaz bırakıldı04 Kasım 2021 Perşembe 16:24
  • Doğuş Derya'dan "İki Devletçilere" gönderme... Faiziyle icazet ve tahakküme hoş geldiniz!04 Kasım 2021 Perşembe 16:21
  • CTP, 4 bölgede daha belediye başkan adaylarını netleştirdi!04 Kasım 2021 Perşembe 16:15
  • Şahali'den Sucuoğlu'na "Kabine Öncesi" T.C. Elçilik ziyaretine "nezaketsizlik" eleştirisi04 Kasım 2021 Perşembe 16:12
  • Erhürman'dan UBP'ye bütçe eleştirisi... "Fasulyanın yahnisi gitti geldi aynisi"!!!04 Kasım 2021 Perşembe 16:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti