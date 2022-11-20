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GMB'de sağda 1 aday solda 3 aday

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GMB'de sağda 1 aday solda 3 aday
GMB'de sağda 1 aday solda 3 aday

25 Aralık'ta yapılacak yerel seçimlere doğru adaylar netleşiyor.

UBP,DP ve YDP GMB seçimlerinde Dr. Erdal Özcenk'i destekleyecek. Solda ise CTP adayı Dr. Süleyman Uluçay, TDP adayı Umut Kadı, Bağımsız aday Salih Oktay yarışacak.

DP MAĞUSA'YI ZİYARET ETTİ İTTİFAKA VURGU YAPTI

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Akpınar, Gazimağusa’da partililerini bilgilendirdi

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar Gazimağusa’yı ziyaret etti.

DP Gazimağusa İlçe Örgüt binasında vatandaşlarla bir araya gelen Akpınar’a DP Gazimağusa İlçe Başkanı Mustafa Borataş eşlik etti.

 

Partililer ve vatandaşlar bir araya gelen Akpınar,  ilçe programları ve ittifak süreciyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Vatandaşların sorularını da yanıtlayan Akpınar, bu sürecin DP için çok önemli olduğuna vurgu yaparak ortak ittifakın samimi bir şekilde gerçekleşmesini temenni etti. 

 

“Bu ittifak sürecinde hemen hemen tüm belediyelerde ortak ittifakın samimi bir şekilse gerçekleşmesi olacak. Sağın sonuç olarak ortaya koymak istediği başarıyı yakalamak istersek bu samimiyetten geri adım atmamız gerekiyor. Bu süreçte olabilecek en doğru sayıdaki meclis üyemizi çıkartmaya çalışacağız” ifadelerine yer veren Akpınar çalışmaların örgütlerle birlikte yürütüleceğini aktardı.

 

AKPINAR: “BELEDİYELERDE ORANSAL ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYACAĞIZ”

Belediye sayısının 28’den 18’e düşürülmesiyle yerel yönetimlerinde güçleneceğini kaydeden Akpınar,  “28 belediyeden 18 belediyeye ve bu sürecin tanımlanması ve hazırlanmasında DP çok ciddi bir uğraş vermiştir. Şahsımın Ad-Hoc komitede yer alması bu süreçte hem muhalefet düzeyinde hem de ittifak hükümet ortakları düzeyinde de 28’den 18 e düşmesinde ciddi çalışmalar yapılmıştır. UBP Tatlısu belediyesinin kabulü noktasında destek vermiştir ve ciddi bir duruş sergilemiştir.  Şu anda sayısal olarak 18 belediyenin oluşumuyla 51/95’inde önümüzdeki günlerde yasal olarak geçecek olmasıyla birlikte çok ciddi yerel yönetimler ortaya çıkmış olacak bu yerel yönetimlerin gücünü doğru kullanabilme noktasında da oransal çoğunluğumuzun belediyede var olmasını sağlamaktır” şeklinde konuştu.

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