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GMB’de süresiz grev başlıyor

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GMB’de süresiz grev başlıyor
GMB’de süresiz grev başlıyor

GMB’de örgülü sendika üyelerine gönderdiği mesajda yarın Mağusa Belediyesi’nde süresiz grev başlatma kararı aldı.

Sendika bir süre önce de uyarı grevinde bulunmuştu. 20 aydır GMB’de ek mesailerin ödenmediği öğrenildi. 

1 Eylül itibarı ile de çalışanların Ağustos maaşlarının da ödenmediği kaydedildi. 

"Değerli magusa genel iş sendikası üyeleri ve çalışanları bugün yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantisindan yarın 02/09/2021 tarihinden itibaren süresiz grev kararı alınmıştır bilginize (gün birlik günüdür tüm arkadaşlarımın katılmasını rica ederim)"
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