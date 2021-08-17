GMB'de süresiz grev sesleri! Sendika resti çekti...

İşte sendikanın üyelerine yaptığı açıklama;

Değerli sendika üyesi arkadaşlarımız,



17 Ağustos 2021 saat 12.30'da Belediye Başkanımız Sayın İsmail ARTER ile çalışanların maaş ve sendikal haklarının zamanında ödenmesi ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmemizde sayın başkanımız çeşitli nedenlerle devletten alacaklarını alamadığını bu yüzden ödemelerin geciktiğini dile getirdi. Bizler sendika yönetim kurulu olarak bu gecikmelerin sürekli yaşandığını ve artık çalışanların haklı olarak bu tür mazaretler duymak istemediğini ve mağdur olduklarının altını çizdik.

Sayın başkanımızdan ödenmeyen 15'lik maaşlar, ödenmeyen bayramlıkları, ödenmeyen ek mesailerin bir ödenmesi ve en geç 31 Ağustos'a kadar ödenmesi gereken kıyafet yardımının 1 Eylül'e kadar ödeneceğine dair yazılı bir protokol talep ettik. Bu protokelle amacımız hem çalışanı hem de ay sonuna kadar verdiğimiz süre ile belediyemizi rahatlatmakti.

Her firsatta söz uçar yazı kalır deyişini kullanan sayın başkanımız bu önerimize karşı çıkarak önerimizi reddetmiştir.

Bizler Mağusa Türk Genel İş Sendikası yönetim kurulu başkan ve üyeleri olarak protokol yapılmasa bile iyi niyetimizi sonuna kadar göstereceğimizi ve 1 Eylül'ü bekleyeceğimizi, verilen sözlerin tutulmaması durumunda SÜRESİZ GREVE gideceğimizi sayın başkanımıza bizzat ilettik.

Sevgili Mağusa Türk Genel İş Sendikası üyeleri, biz çalışanlar her zaman kurumumuzun zarar görmemesi için elimizden gelen fedakarlık yapmaya devam edeceğimizi ama gerektiği zaman da yasaların bize verdiği hakları sonuna kadar kullanacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.

Sevgi, sağlık ve dostukla kalın.



M.T.G.İş Sendikası Başkan ve

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ