GMB'de Uluçay, Arter dönemindeki 3 danışmanın sözleşmesini uzattı!
DETAY KIBRIS ÖZEL HABER
Gazimağusa Belediye Başkanlığı'na seçilen CTP'li Dr. Süleyman Uluçay, İsmail Arter döneminde Belediye'de istihdam edilen ve 25 Bin TL maaş aldığı iddia edilen 3 danışmanın görev süresini uzatıp yeni sözleşmelerini imzalaması şaşkınlık yarattı.
ARTER İLE GİZLİ ANLAŞMA MI?
GMB Başkanı Uluçay'ın sözleşmeleri imzalaması seçimden önce İsmail Arter ile gizli bir ittifak mı vardı ki? sözleşmeler imzalandı yorumlarına yol açtı.
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