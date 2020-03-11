GMB'den kapsamlı ilaçlama

Gazimağusa Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri Korona Virüsü’ne karşı mücadele kapsamında kent genelindeki toplu yaşam alanlarında ilaçlama yapıyor. Virüse karşı etkili dezenfektan ilaçların kullanıldığı ilaçlamalar parklar, okullar, devlet daireleri, tarihi yerlerde 3 ekiple dün başlarken, bugün de devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ile istişare edilerek belirlenen öncelikli yerlerin yanı sıra ilaçlamalar önümüzdeki günlerde kent geneline de yayılacak. Belediyemizin aldığı bu tedbirlerin yanında virüsle mücadelede halkımızın da kişisel hijyen kurallarına uymasının büyük öneme sahip olduğu da belirtildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuyla ilgili açıklamasında, Sağlık Bakanlığı ile sürekli temas halinde olduklarını ve riskin ya hiç ya da en az düzeyde olması için önce toplu etkinlikleri erteleme kararı aldıklarını, ardından riskli bölgelerde ilaçlama çalışmalarına başladıklarını belirtti. Gereksiz panikten kaçınılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Arter, hijyen kurallarına ve uzman görülerine uymanın virüsle mücadelede büyük öneme sahip olduğunu söyledi. (MHA)