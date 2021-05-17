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GMB'den sıkı denetim!

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Gazimağusa Belediyesi, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince kent genelinde faaliyette bulunan tüm işyerlerinin Covid-19 ile mücadele kurallarına uymaları konusunda yoğun denetimlerine devam ediyor.
GMB'den sıkı denetim!

Bakanlar Kurulu’nun belediyelere uygulama yetkisi verdiği Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında Gazimağusa Belediyesi Zabıta ekipleri, Polis Müdürlüğü ve Temel Sağlık Dairesi son günlerde yaptığı denetimlerde, bazı işletmelerin çalışma saatlerine uymadığı için asgari ücretin 8 katı tutarında para cezası yazılırken, söz konusu işletmelerin faaliyeti 1 hafta süreyle durduruldu.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda;

  • 5 Nisan 2021 tarihinde yapılan değişiklikle belediyeler tarafından işyerlerine asgari ücretin 8 katı tutarında para cezası ve 1 hafta süreyle kapatma cezası uygulanabilecek.

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Covid19’un başladığı günden itibaren sürekli denetim yapan Polis Müdürlüğü, Gazimağusa Belediyesi Zabıta ekipleri ve Temel Sağlık Dairesi ekipleri bu süreçte Gazimağusa’da büyük bir görev üstlendi.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlara uyulması konusunda Gazimağusa Polis Müdürlüğü, Temel Sağlık Dairesi ve Belediyenin oluşturduğu ekiplerle de halkın yoğun olarak bulunduğu işyerleri başta olmak üzere tüm işyerlerinde maske, hijyen ve mesafe kuralları denetlenmekte ve bu kuralların ihlali durumunda brüt asgari ücretin 10’da 1’i tutarında para cezası uygulanmaktadır.

 

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, özelde Gazimağusa genelde ise ülkenin bu zor günlerden çıkabilmesi için Covid-19 ile mücadele ile iş yaşamının faaliyetlerinin aynı anda olması gerektiğini, bu nedenle kurallara uyulmasına azami dikkat edilmesi gerektiği çağrısında bulundu. Ceza yazma taraftarı olmadıklarını zaman zaman ceza uygulamak zorunda kaldıklarını ifade eden Başkan İsmail Arter, maske, mesafe ve hijyen kuralarına dikkat edilmesi gerektiğini, özellikle işletmelerin kapanma saatine uymasının işletmecilerin sorumluluğunda olduğunu hatırlattı. Başkan İsmail Arter, 7 günde 1 PCR testi yapma zorunluluğu olan işyerlerinin bu kurala uymaması halinde asgari ücretin 2 katı tutarında para cezası uygulanabileceğini ifade etti.

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