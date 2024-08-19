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GMBTK Plaj Tenisi Turnuvası sona erdi

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17-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında Kocareis Holiday Resort’da düzenlenen GMBTK Plaj Tenisi Turnuvası oynanan çekişmeli maçların ardından sonra erdi.
GMBTK Plaj Tenisi Turnuvası sona erdi

17-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında Kocareis Holiday Resort’da düzenlenen GMBTK Plaj Tenisi Turnuvası oynanan çekişmeli maçların ardından sonra erdi.

Ana Sponsorluklarını BEM,20 Temmuz Restroran,North Blue Constructin ve Kocareis Holiday Resort’un yaptığı,Burak Mandıralı Sigorta Acenteliği,Ersal Ltd.,Bahamas Development Ltd.,Meysu,Çelikkaya Motors,Cosmos Construction ve Audi Debreli Motoros sponsor olarak katıkı koydu, turnuva sonunda düzenlenen törende Kulüp Başkanı Cahit Kasaboğlu  Plaj Tenisini ülkemizde başlatan Kulüp olarak bu branşın başlatılmasında ve gelişiminde katkı koyan Çağakan Kansu’ya teşekkür plaketi takdim etti.

Yeni Başlayanlar

  1. Aydın Kayol – Necat Abdullahoğlu

  2. Raşit Özcafer – Mehmet Özcafer

Çift Erkekler

  1. Florin Sorodoc – Zeka Başel

  2. Halil Altınbaş – Necat Abdullahoğlu

Çift Kadınlar

  1. Melis Mevlit – Nadir Çınarlılı

  2. Melin Önkaya – Elçin Özbilen

Karışık Çiftler

  1. Melin Önkaya – Yarkın Kuloğlu

  2. Nadir Çınarlılı – Mehmet Sonat

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