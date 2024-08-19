GMBTK Plaj Tenisi Turnuvası sona erdi

17-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında Kocareis Holiday Resort’da düzenlenen GMBTK Plaj Tenisi Turnuvası oynanan çekişmeli maçların ardından sonra erdi.
Ana Sponsorluklarını BEM,20 Temmuz Restroran,North Blue Constructin ve Kocareis Holiday Resort’un yaptığı,Burak Mandıralı Sigorta Acenteliği,Ersal Ltd.,Bahamas Development Ltd.,Meysu,Çelikkaya Motors,Cosmos Construction ve Audi Debreli Motoros sponsor olarak katıkı koydu, turnuva sonunda düzenlenen törende Kulüp Başkanı Cahit Kasaboğlu Plaj Tenisini ülkemizde başlatan Kulüp olarak bu branşın başlatılmasında ve gelişiminde katkı koyan Çağakan Kansu’ya teşekkür plaketi takdim etti.
Yeni Başlayanlar
Aydın Kayol – Necat Abdullahoğlu
Raşit Özcafer – Mehmet Özcafer
Çift Erkekler
Florin Sorodoc – Zeka Başel
Halil Altınbaş – Necat Abdullahoğlu
Çift Kadınlar
Melis Mevlit – Nadir Çınarlılı
Melin Önkaya – Elçin Özbilen
Karışık Çiftler
Melin Önkaya – Yarkın Kuloğlu
Nadir Çınarlılı – Mehmet Sonat
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