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GMB'ye doktor adaylar talip

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2022 yılının Haziran ayında yapılacak olan yerel seçimlere doğru siyasal partilerde hareketlilik başladı.
GMB'ye doktor adaylar talip

2022 yılının Haziran ayında yapılacak olan yerel seçimlere doğru siyasal partilerde hareketlilik başladı.


    DETAY KULİS HABER

 

Gazimağusa Belediyesi'nde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeni ile mevcut Belediye Başkanı İsmail Arter'in yakın çevresine Haziran 2022'de yapılacak olan yerel seçimlerde aday olmayı düşünmediğini söylediği konuşuluyor.
Sağlık problemleri de yaşayan İsmail Arter’in Mağusa Belediyesinin yaşadığı ekonomik zorluklardan ve gelen baskılardan bunaldığı için böylesi bir karar aldığı ifade ediliyor.

 

CTP MÜNHAL AÇTI
Anamuhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa İlçesi Geçitkale, Akdoğan ve GMB Başkan adaylığı için münhal açtı. Münhal süresi 15 Eylül çarşamba günü doluyor. Edinilen bilgiye göre CTP  Uzm. Dr. Süleyman Uluçay'ı 2022 yılının Haziran ayında yapılacak olan yerel seçimlerde GMB'ye aday göstermeye hazırlanıyor. Dr.  Uluçay'ın açılan münhale müracaat edeceği ve süreç ile birlikte adaylığının resmileşeceği belirtiliyor.

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UBP'DE DOKTOR ADAY
Hükümetin büyük ortağı UBP ise bir önceki seçimde desteklediği Arter'in aday olmayacağını sinyali vermesi sonrasında adaylar konuşulmaya başlandı. GMB için bir çok aday ismi konuşulurken en güçlü adayın Dr. Erdal Özcenk olacağı konuşuluyor. Dr. Erdal Özcenk bir dönem UBP'den milletvekilliği görevi yapmıştı. Özcenk halen DAÜ Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

 

TDP DE DOKTORA  TEKLİF GÖTÜRDÜ
Bir diğer muhalefet partisi TDP de kurultay hazırlıkları ile birlikte yerel seçimler ile ilgili çalışmaların başladığı da öğrenildi.

TDP'nin 6 ilçe ve kent Belediyesi olan Gönyeli'de güçlü ve kazanacak adaylarla seçimlere girip LTB'de iki dönemde yakalanan  başarıyı diğer şehirlere de yaymak istediği belirtiliyor.
Geçtiğimiz günlerde TDP'den üst düzey bir heyetin Mağusa'da çok sevilen bir doktora GMB başkan adaylığı için teklif götürdüğü öğrenildi. Doktorun  teklife olumlu baktığı bununla birlikte ailesi ile süreci değerlendirmek istediği belirttiği öğrenildi.

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