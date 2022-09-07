GMB'ye Salih Oktay Bağımsız aday.. HP,TDP ve BY'den destek gelebilir...

Gazimağusa’nın sevilen esnaflarından Salih Oktay’ın belediye başkanlığına bağımsız aday olarak talip olduğu öğrenildi. Gazimağusalıların “saatçi Salih” olarak yakından tanıdıkları Salih Oktay yıllarca Mağusa kale içinde saatçi olarak sevilen bir esnaf olarak biliniyor.

Daha önce belediye meclis üyeliği de yaptığı için belediyecilik ve yerel yönetim tecrübesi de bulunan Salih Oktay’ın iddialı bir aday olduğu ve belediye başkanlığı seçimlerinde şu ana kadar konuşulan dengeleri değiştirebileceği değerlendiriliyor.

Salih Oktay'a HP, TDP ve Bağımszılık Yolu'nun da destek verebileceği belirtiliyor.

Salih Oktay'ın adaylığının Mağusa'da tüm dengeleri alt üst edebileceği de konuşuluyor.