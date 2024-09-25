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GMO Başkanı Oymen: Gıda mühendisleri olmadan sağlıklı bir gelecek düşünülemez

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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, gıda mühendisleri olmadan sağlıklı bir geleceğin düşünülemeyeceğini belirtti.
GMO Başkanı Oymen: Gıda mühendisleri olmadan sağlıklı bir gelecek düşünülemez

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, gıda mühendisleri olmadan sağlıklı bir geleceğin düşünülemeyeceğini belirtti.

Oymen, gıda mühendislerinin daha fazla alanda istihdam edilmesinin sadece bugünkü gıda güvenliğini değil, gelecekteki nesillerin sağlığını da koruma altına alacağını ifade etti.

Beste Oymen, yazılı açıklamasında, “Bu yıl ilk kez kutlayacağımız 25 Eylül Gıda Mühendisliği Günü; halk sağlığı, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gelecek açısından gıda mühendisliği mesleğinin vazgeçilmez rolünü bir kez daha hatırlatmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Gıda mühendislerinin her gün sofralara ulaşan gıdaların güvenilir ve sağlıklı olmasını sağlamak için titizlikle çalıştığını belirten Oymen, gıdaların üretim aşamasından paketlenmesine, depolanmasından dağıtımına kadar olan her adımda, bilimsel bilgi ve teknolojiyi kullanarak tüketicinin sağlığını koruyan çözümler ürettiğini ifade etti.

“Dünyada hızla artan nüfus ve değişen iklim koşulları, sürdürülebilir gıda üretimini daha da önemli hale getirmiştir. Gıda mühendisleri, kaynakları verimli kullanarak ve çevreyi koruyarak gıda üretimini sürdürülebilir kılacak inovatif çözümler üretmektedir. Bu, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak adına kritik bir öneme sahiptir.” diye konuşan Oymen, gıda mühendislerinin uluslararası standartlara uygun üretim süreçleri geliştirerek gıda güvenliği konusunda en yüksek kaliteyi sağlamakta olduğunu ifade etti.

“Yeterli sayıda ve nitelikli gıda mühendisi istihdam edilmeli”

Yeterli sayıda ve nitelikli gıda mühendisinin istihdam edilmesinin bu sürecin etkin ve sürekli hale gelmesi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Oymen, “Ancak, ülkemizde maalesef gıda mühendisliği mesleğine yeterli önem verilmemektedir. Bu durum, halk sağlığını tehlikeye atmakla birlikte, gıda güvenliği açısından da ciddi bir risk oluşturmaktadır. Gıda mühendislerinin sağladığı katkılar göz ardı edilmemeli ve bu alandaki istihdam olanakları artırılmalıdır.” dedi.

Ülkede gıda mühendislerinin yeterli sayıda istihdam edilmemesinin gıda güvenliği konusunda ciddi açıklar doğurduğuna dikkat çeken Oymen, gıdanın üretimi, işlenmesi ve tüketiciye ulaşana kadarki tüm aşamalarda uzman gıda mühendislerinin bulunmasının gerektiğini belirtti.

Oymen, “Bu nedenle, kamuda ve özel sektörde gıda mühendislerinin istihdam olanaklarının genişletilmesi, sadece meslek mensuplarının değil, tüm toplumun faydasına olacaktır. Gıda mühendisliği, sadece üretim süreçlerinin güvenli ve verimli bir şekilde yönetilmesiyle sınırlı değildir. Aynı zamanda yenilikçi gıda teknolojilerinin geliştirilmesi, çevresel sürdürülebilirlik ve halk sağlığının korunması açısından da büyük önem taşır.” şeklinde konuştu.

Gıda mühendislerinin daha fazla alanda istihdam edilmesinin sadece bugünkü gıda güvenliğini değil, gelecekteki nesillerin sağlığını da koruma altına alacağını belirten Oymen, mesleklerinin farkındalığını artırmak ve toplumun gıda güvenliği bilincini yükseltmek adına 25 Eylül Gıda Mühendisliği Günü’nün hep birlikte kutlanması gerektiğini ifade etti.

Oymen, gıda mühendisleri olarak, her gün sofralara sağlıklı ve güvenilir gıdalar ulaştırmak için çalışmaktan gurur duyduklarını kaydetti.

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