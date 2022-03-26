GMTK voleybolda finalde

21- 28 Mart Türkiye Yıldız Voleybol Şampiyonasın da mücadele eden Gazimağusa Türk Maarif Koleji, tüm maçlarını set vermeden kazanarak adını finale yazdırdı.

Aksaray’da yer alan grup maçlarında ilk olarak Bursa 23 Nisan Ortaokulu’nu 3-0’lık net bir skorla yenerek turnuvaya iddialı bir başlangıç yaptı.

İkinci maçında Düzce Ortaokulu ile karşılaşan temsilcimiz bu maçı da set vermeden 3-0 kazanmayı başardı.

İki galibiyetin ardından, Hatay temsilcisi ile karşılaşan GMTMK Ortaokulu Voleybol Takımı, bu maçı da kazanarak grubunda birinci oldu.

Grup maçlarının ardından bugün Ankara TED KOLEJİ ile yapılan yarıfinal macınıda rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek 3-0 kazanan GMTMK voleybolu takımı adını finale altın harflerle yazdırmıştır .

Yarın yapılacak TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU FİNAL karşılaşmasında İSTANBUL temsilcisini yenmesi halinde GMTMK voleybol takımı Türkiye Yıldızlar Voleybol şampiyonu olacaktır...

Bu başarının elde edilmesini sağlayan tüm sporcularımızı , hocalarımızı ve emeği gecen herkesi yürekten kutlarız...