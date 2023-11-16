GMTMK'da bu kez de okulun duvarı boydan boya yarıldı...

Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nde (GMTMK) bu kez de okulun duvarı boydan boya yarıldı.

Edinilen bilgilere göre; bir veli okulun döküldüğünü belirterek çocukların okula korku içinde gittiğini söyledi.

Söz konusu veli, okulun bir an önce yapısal düzenleme geçirmesi gerektiğini, yetkililerin derhal bu konuyla ilgili acil önlemler alması gerektiğini dile getirdi.

GMTMK'da daha önce ise okulun duvarlarından mermer parçaları düşmüş, ancak bu olay ders sırasında gerçekleştiği için şans eseri herhangi bir yaralanma olmamıştı.