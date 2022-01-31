  • BIST 2.003,20
  • Altın 765.42115
  • Dolar 13.4394
  • Euro 15.0782
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Göbek Değil Mısır Dansı Denmeliymiş

» »
Göbek Değil Mısır Dansı Denmeliymiş
Göbek Değil Mısır Dansı Denmeliymiş

Bale ve oryantal dans eğitimi alan Sultan ‘Tarab’ adlı şirket, ‘Mısır dansı’nın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’nun kültürel miras listesine girmesi için kampanya yürütüyor.

BBC’ye konuşan Sultan, Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dansı ekletmek için bağış toplama aşamasında olduklarını aktarıyor. Bir arkadaşının bu işle uğraşmamasını, dansçı olduğu için ciddiye alınmayacağını söylediğini anlatıyor ancak ona katılmıyor ve ekliyor: “Çekici bir kadın ve bir dansçı olarak bunların benim işim olmadığına inanıyor. İşte bu her gün neyleuğraştığımızı mükemmel bir örneği.”

Dans kültürüyle ilgili olumsuz bir imajın yayıldığını söylen Mısırlı dansçı, hangi adla anılmasının doğru olacağına şöyle açıklık getiriyor: “‘Göbek dansı’ kelimesini sevmiyorum. ‘Mısır dansı’ kavramını tercih ediyorum çünkü bu halkımıza ait bir kültürdür. Biz buna genellikle ‘Doğu dansı’ deriz. ‘Mısır dansı’ ve ‘Baladi dans’ da kullanılır. Baladi, ‘Benim ülkem’ demek.”

İnsanların Mısır’da bu dansı çok sevdiğini vurgulayan Sultan, ‘kadınlar icra ettiği için sorun olduğunun’ altını çizerken nedenleriini şöyle sıralıyor: “Ataerkil toplumlarda kadınlar evde oturması gereken, kamusal alanda görülmemesi gereken insanlar olarak değerlendirilebiliyor. Mesela insanlar klasik baleyi sorun etmiyor çünkü Avrupalı bir sanat biçimi. Mısır’ın sömürgeleştirilmesi nedeniyle, sömürge yanlısı bir bakış açısıyla Mısır’ın kendi kültürüne aşağılayarak bakmanın sonucu.”

Sultan, dans eden kadınların karşılaştıkları zorlukları ise şu sözlerle anlatıyor: “Bu dansın cinselleştirilmesinin bir nedeni de genellikle erkeklere göre tasarlanmış bar ve kulüplerde sergilenmesi. Buralarda erkekleri eğlendirmek için dans ediliyor. Kadınlar bu dansı genelde alkolle özdeşleşmiş mekanlarda sergilemek zorunda. Ve bu durum dans eden kadınları şiddet riskiyle karşı karşıya getirdiği gibi toplum tarafından yargılanmaya ve tacizin farklı türlerine açık hale getiriyor.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İntikam Pornosu Mağduru Hakem!28 Ocak 2022 Cuma 00:15
  • Uzmanlar uyardı: Şampuanınız sizi şişmanlatıyor olabilir27 Ocak 2022 Perşembe 23:02
  • Ünlü Oyuncu Peter Robbins İntihar Etti! Charlie Brown'un Sesi Olmuştu27 Ocak 2022 Perşembe 01:20
  • Rihanna'dan İklim Vakfına 15 Milyon Dolar Bağış26 Ocak 2022 Çarşamba 22:20
  • BM'den İsviçre Hükümetine, Siyahilere Yönelik Irkçılığa Karşı Tedbir Alma Çağrısı26 Ocak 2022 Çarşamba 21:50
  • 84 Yıl Önce Britanya’da Giyilen Gelinlik Avustralya’da Çöpte Bulundu26 Ocak 2022 Çarşamba 21:00
  • Ölümünün ikinci yılında ‘Kara Mamba’: Hayatı, şampiyonlukları ve ‘En’leri25 Ocak 2022 Salı 23:17
  • AB'den Seyahatlerle İlgili Açıklama!25 Ocak 2022 Salı 22:17
  • Bilim İnsanlarının Mars İle İlgili Hayalleri Suya Düştü25 Ocak 2022 Salı 18:46
  • Oyuncu Evan Rachel Wood: Marilyn Manson Bana Tecavüz Etti24 Ocak 2022 Pazartesi 21:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti