Göbek yağı sadece estetik açıdan rahatsız edici olmakla kalmaz, aynı zamanda özellikle hipertansiyon ve kalp krizi gibi kalp ve damar hastalıkları riskini artırır. Çünkü organlar etrafında birikir, onlara zarar verebilir.

Bu yağ türü viseral yağdır, vücutta daha az görünür olması nedeniyle deri altı yağdan farklıdır. Vücudun içinde ve organların çevresinde visseral yağ oluşur. Dışarıdan görülmez ve deri altı yağlarından çok daha tehlikelidir. Bazı insanların neden diğerlerinden daha fazla iç organ yağına sahip olduğunu bulmak için araştırmalar sürüyor, ancak bunun kötü beslenmeyle çok ilgisi olduğuna inanılıyor.

İNSÜLİN DİRENCİNİ TETİKLİYOR

Viseral yağ, kelimenin tam anlamıyla karaciğer, böbrekler, kalp ve akciğerler gibi ana organları etkilediği ve damar tıkanmasına neden olduğu bulunduğu için çok tehlikelidir.

Yüksek düzeyde viseral yağa sahip kişilerin kalp hastalığı gibi ciddi sağlık sorunları geliştirme riski daha yüksektir. Viseral yağ genellikle karaciğer çevresinde birikir ve bu, karaciğerin vücudun insülinine karşı dirençli hale gelmesine neden olur ve bu da tip 2 diyabet riskini büyük ölçüde artırır.