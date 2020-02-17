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Göbeklitepe kar altında kaldı, arkeolog Schmidt isyan etti: Bu kadar nemalandığınız yeri bir de korumayı düşünün

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Göbeklitepe kar altında kaldı, arkeolog Schmidt isyan etti: Bu kadar nemalandığınız yeri bir de korumayı düşünün
Göbeklitepe kar altında kaldı, arkeolog Schmidt isyan etti: Bu kadar nemalandığınız yeri bir de korumayı düşünün

Dünyanın en eski dini merkezi Göbeklitepe’nin üstüne kar yağdı. Göbeklitepe’yi ortaya çıkaran Klaus Schmidt’in eşi arkeolog Çiğdem Köksal Schmidt, “Bu kadar nemalandığınız yeri bir de korumayı düşünün ey faniler” diyerek isyan etti. 

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Göbeklitepe kar altında kaldı. Göbeklitepe'nin ortaya çıkarılmasında önemli katkıları olan  Prof. Klaus Schmidt'in eşi arkeolog Çiğdem Köksal Schmidt, sosyal medyada Göbeklitepe'nin kar altında kalmış fotoğraflarını paylaştı. Tarihi eserlerin gerektiği gibi korunmadığını, çatının itinasız yapıldığını vurgulayan Scmidt şunları yazdı:

“Şu fotoğrafları görünce, geçen hafta yağan kardan mutlu olduğuma utandım. Göbeklitepe’nin bir kısmını örten şimdiki çatının inşaatı Klaus aramızdan ayrıldıktan sonra başlamıştı. Yapım sürecindeki itinasızlıkları, projenin kağıt üzerindeki haliyle inşa edilen halinin farklılıklarını, endişelerimi defalarca paylaştım. İstisnasız her seferinde, bu insan eşi ile 20 yılını verdi oraya, bir dinleyelim, çözüm bulalım demedi kimse… Aksine bana kişisel saldırılara başlandı hep.”
 

"C yapısının ortasına kadar yağmur gidiyor"

“Göbeklitepe artık çok kişinin “nemalandığı” (bu kelimeden nefret ediyorum ama öyle) bir yer. Bu kadar faydasını gördüğünüz yeri bir de korumayı düşünün ey faniler. Hadi doğu tarafından C yapısı ortalarına kadar yağmur girdiğini biliyordum.  (Çatı taşıyıcıları kağıt üzerindeki plandan daha yüksek yapıldı.) Ama eğer kar çatıya rağmen D yapısına, B yapısına kadar ulaşıp yerleşebiliyorsa çözüm aramak gerekir. Bilim danışma kurulu, koordinatör falan bu insanlar neden Göbekli Tepe nin sorunları ile ilgilenmiyorlar?”

b1c1e24b-c585-476a-ab99-b0695853089b.jpgMısır piramitlerinden 7 bin 500 yıl daha yaşlı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Göbeklitepe, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 km kuzeydoğusunda. Göbeklitepe, 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerindeki araştırmacılar tarafından keşfedildi. Sadece “Göbeklitepe Ziyareti” olarak bilinen bir yükseltiyken arkeolog Prof. Klaus Schmidt tarafından yapılan kazılar sonunda dünyanın konuştuğu bir yer haline geldi. Göbeklitepe öylesine eski bir tarihe sahip ki, buranın keşfine kadar bilinen en eski tapınak Malta’da ve 5000 yaşında. Göbeklitepe ayrıca Stonehenge’den 7000, Mısır piramitlerinden ise 7500 yıl daha yaşlı.

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