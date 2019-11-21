“Göç Hukukunda Güncel Gelişmeler Ve Sorunlar” Konulu Konferans Yakın Doğu Üniversitesi Düzenledi…

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk ve Toplum Merkezi tarafından düzenlenen Hukuk ve Toplum Konferansları’nın üçüncüsü “Göç Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar” başlığıyla gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansta, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Hukuk ve Toplum Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Merve Acun Mekengeç, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zafer İçer ve Kıbrıs Mülteci Hakları Derneği Başkanı Avukat Fezile Osum birer sunum yaptı.

Mülteci Hukuku Üzerinde Duruldu…

Yrd. Doç. Dr. Merve Acun Mekengeç konferansta yaptığı “Mülteci Statüsünün Kazanılmasında Haklı Nedenle Dayanan Zulüm Korkusuna Kaynak Teşkil Eden Etkenler” başlıklı sunumunda, mülteci hukukuna ilişkin temel kavramlara değinerek, uluslararası hukuk belgeleri ışığında ülkesinden zulüm görme korkusuyla göç etmiş kişilerin mülteci statüsünü kazanabilmeleri için aranan koşulları ortaya koydu.

Göçmen Kaçakçılığı ve Ceza Kararları Konuşuldu…

Yrd. Doç. Dr. Zafer İçer de yaptığı “Uluslararası Suçlar Bağlamında Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçları” başlıklı sunumunda, Türk Ceza Kanun’da yer alan göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarını maddi ve manevi unsurlarını ortaya koyarak, Yargıtay kararları çerçevesinde Türkiye’deki uygulamaya değindi.

Mülteci ve Sığınmacılara İlişkin Yasal Düzenlemeler Anlatıldı…

Av. Fezile Osum ise “Kıbrıs’ın Kuzeyinde Mülteci ve Sığınmacılara İlişkin Uygulamalar ve Sorunlar” başlıklı sunumunda, KKTC Hukuku’nda mülteci ve sığınmacılara ilişkin yasal çerçeveyi ve uygulamayı ele aldı. İlgili mevzuatın günümüz ihtiyaçlarına yanıt vermede yetersiz kaldığını belirten Av. Osum, bu konudaki bazı güncel mahkeme kararlarına ve idari uygulamalara da değindi.

Moderatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk ve Toplum Merkezi Başkanı ve Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan’ın yaptığı konferans soru-cevap bölümün ardından sona erdi.