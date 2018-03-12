Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin Şubat 2018 Raporu açıklandı

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) üç ayda bir gerçekleştirdiği ve toplumun siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven ve mutluluk algısını ölçtüğü telefonla konuşularak yapılan anket çalışmasının Şubat 2018 raporu yayımlandı.

Raporda hem yüz güldüren hem de endişe yaratan sonuçlar var.

Şubat 2018 anket çalışması, toplumun Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti’den (DP) oluşan dörtlü koalisyondan umutlu olduğunu ortaya koydu.

Siyasi güvenin artmasıyla birlikte toplumda sosyal ve kendine güven puanları da arttı, mutluluk seviyesinde önemli bir artış gözlemlendi.

Uzun zamandır ilk kez bu denli umutlu olan bir toplum yapısıyla karşılaşmamız bazı endişeleri de doğurdu.

CMIRS Direktörü Mine Yücel, “Bu olumlu beklentiler o denli yüksektir ki, yakın bir gelecekte icraat anlamında olumlu sonuçlar getirmezse toplum adına yeni bir travma yaratma olasılığına da sahiptir” uyarısında bulundu.

“Sorunların çözüleceği umudu var”

CMIRS Direktörü Mine Yücel, üç ayda bir gerçekleştirdikleri anketle Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven ve mutluluk algısını ölçtüklerini söyledi.

Yücel, bu oranların zaman içerisinde birbiriyle ilişkisi yanında yaşadığımız gelişmelerden ne şekilde etkilendiğini de ortaya koyduğunu belirtti.

Ekim 2016 çalışmasından itibaren genel ankete ek olarak toplumun gündeminde olan farklı bir dosyayı detaylı olarak araştırmaya başladıklarını ifade eden Yücel, sağlık, yolsuzluk ve trafik sorunları, gıda güvenliği, denetimler ve analizleri konusunu detaylı olarak incelediklerini söyledi.

Yücel, taş ocakları ve çevre konusunda da halkın algısını ölçtüklerini belirterek toplumsal değerleri ortaya çıkaran araştırmayla da toplumun kendini korumaya aldığının tespit edildiğini ifade etti.

Şubat 2018 çalışması sonucunda özellikle yakın geçmişte kurulmuş olan 4’lü koalisyonla toplumda olumlu bekleyişin oluştuğunu belirten Yücel, “Toplum, koalisyon hükümetinin uzun zamandır çözüm umudu olmayan sorunları çözme olasılığına karşılık olumlu bir havaya bürünmüştür” dedi.

Yücel, artan siyasi güvenin bir anda sosyal ve kendine güvenin artmasına ayrıca toplumun mutluluk seviyesinin artış göstermesine yol açtığını ifade etti.

Uzun zamandır ilk kez bu denli umutlu olan bir toplum yapısıyla karşılaşıldığına dikkat çeken Yücel, “Bu olumlu beklentiler o denli yüksektir ki, yakın bir gelecekte icraat anlamında olumlu sonuçlar getirmezse toplum adına yeni bir travma yaratma olasılığına da sahiptir. Buna karşılık aslında toplumsal sorunlarımızın, artan şiddetten, sağlık sorunlarına ve mutsuzluğa kadar, bir oranda da olsa azalmasına yol açabilmesi anlamında bu olumlu havanın icraata dönüştürülmesi ve kendine güvenini kaybetmiş bu toplumun yeniden kendine ve çevresindekilere güvenebilmesi sosyal anlamda çok olumlu sonuçlar doğuracaktır” dedi.

Yücel, yetkililerin bu bilinç ve sorumlulukla hareket etmesini umut etti.

Hükümet, meclis ve siyasi partilere güven arttı

Şubat anketinde en çok güven duyulan kurumlar sırasıyla Cumhurbaşkanı, polis ve yargı oldu.

Bu dönemde polis, en çok güven duyulan ikinci kurum olmasına rağmen geçmiş dönemlerdeki güven rakamlarına kıyasla güven oranında düşüş yaşadı. Buna karşılık bu dönemde uzun bir aradan sonra hükümet, meclis ve siyasi partilere güven rakamlarında önemli artışlar gözlemlendi. Bu oranların yükselmiş olması ise dörtlü koalisyon fikrinin toplum tarafından benimsenmiş olduğunu getiriyor.

Bunun yanında Cumhurbaşkanı’na güven de son dönemlerdeki en yüksek noktadadır.

“Cumhurbaşkanı’na güven: Eylül 2015’te 3.06; Ocak 2016’da 3,34; Nisan 2016’da 3.38; Temmuz 2016’da 3,28; Ekim 2016’da 3.13; Ocak 2017’de 3,29; Nisan 2017’de 3.24; Temmuz 2017’de 3.32, Ekim 2017’de 3.25; Şubat 2018’de 3.61.

Hükümet’e güven: Eylül 2015’te 2.10; Ocak 2016’da 1.99; Nisan 2016’da 1.78; Temmuz 2016’da 2.22; Ekim 2016’da 2.37; Ocak 2017’de 2.26; Nisan 2017’de 2.44; Temmuz 2017’de 2.43; Ekim 2017’de 2.63; Şubat 2018’de 3.15.

Meclis’e güven: Eylül 2015’te 2.09; Ocak 2016’da 1,90; Nisan 2016’da 1.88; Temmuz 2016’da 2,16; Ekim 2016’da 2.32, Ocak 2017’de 2,10; Nisan 2017’de 2.32; Temmuz 2017’de 2.21; Ekim 2017’de 2.53; Şubat 2018’de 2.98.

Siyasi partilere güven: Eylül 2015’te 1.75; Ocak 2016’da 1.72; Nisan 2016’da 1.73; Temmuz 2016’da 1.79; Ekim 2016’da 1.94; Ocak 2017’de 1.73; Nisan 2017’de 1.99; Temmuz 2017’de 1.83; Ekim 2017’de 2.21; Şubat 2018’de 2.65.

Polise güven: Eylül 2015’te 3.26; Ocak 2016’da 3.27; Nisan 2016’da 3.47; Temmuz 2016’da 3.13; Ekim 2016’da 3.27; Ocak 2017’de 3.35; Nisan 2017’de 3.41; Temmuz 2017’de 3.34; Ekim 2017’de 3.65; Şubat 2018’de 3.48.

Yargıya güven: Eylül 2015’te 3.05; Ocak 2016’da 3.05; Nisan 2016’da 3.21; Temmuz 2016’da 3.11; Ekim 2016’da 3.19; Ocak 2017’de 3.19; Nisan 2017’de 3.22; Temmuz 2017’de 3.35; Ekim 2017’de 3.29; Şubat 2018’de 3.34.

Finansal kurumlara güven: Eylül 2015’te 2.70; Ocak 2016’da 2.58; Nisan 2016’da 2.56; Temmuz 2016’da 2,58; Ekim 2016’da 2.79; Ocak 2017’de 2,79; Nisan 2017’de 2.69; Temmuz 2017’de 2.96; Ekim 2017’de 2.37; Şubat 2018’de 2.84.

Dini kurumlara güven: Eylül 2015’te 2.67; Ocak 2016’da 2.58; Nisan 2016’da 2.66; Temmuz 2016’da 2,25; Ekim 2016’da 2.60; Ocak 2017’de 2.77; 2.58; Temmuz 2017’de 2.63; Ekim 2017’de 2.25; Şubat 2018’de 2.82.

Medyaya güven: Eylül 2015’te 2.57; Ocak 2016’da 2.54; Nisan 2016’da 2.51; Temmuz 2016’da 2,67; Ekim 2016’da 2.59; Ocak 2017’de 2,73; Nisan 2017’de 2.85; Temmuz 2017’de 2.85; Ekim 2017’de 2.73 Şubat 2018’de 2.91.

Ombudsman’a güven: Nisan 2016’da 2.93; Ekim 2016’da 3.63; Ocak 2017’de 3.16; Nisan 2017’de 3.18; Temmuz 2017’de 3.31; Ekim 2017’de 3.30; Şubat 2018’de 3.25.

Sendikalara güven: Nisan 2016’da 2.26; Ekim 2016’da 2.99; Ocak 2017’de 2,61; Nisan 2017’de 2.55 puan; Temmuz 2017’de 2.49; Ekim 2017’de 2.81; Şubat 2018’de 2.84.”.

Cumhurbaşkanı memnuniyette lider

Bu dönemde en çok memnun olunan kurum olarak çok yüksek bir rakamla Cumhurbaşkanı oldu. İkinci ve üçüncü sıralarda ise sırasıyla yargı ve polis geliyor. Güven rakamlarına benzer bir şekilde polisin memnuniyet rakamlarındaki düşüş de gözden kaçmıyor.

Polise güvenin yüksek olmasına sebep olan diğer alanlar bir kenara, son dönemde yaşanan meclis önü olaylarının polise güven ve memnuniyette ciddi erozyona yol açtığına da dikkat çekiliyor. En fazla memnuniyet duyulan beşinci kurumun da çok uzun dönemden sonra hükümet olması ise yeni kurulan koalisyon adına çok olumlu bir gelişme olarak not edildi.

Beş üzerinden puanlandırılan anketlerin sonucu şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı’ndan memnuniyet: Eylül 2015’te 3.01; Ocak 2016’da 3,33; Nisan 2016’da 3.33; Temmuz 2016’da 3,25; Ekim 2016’da 3.19; Ocak 2017’de 3,27; Nisan 2017’de 3.27; Temmuz 2017’de 3.28; Ekim 2017’de 3.24; Şubat 2018’de 3.61.

Hükümet’ten memnuniyet: Eylül 2015’te 2.09; Ocak 2016’da 2.03; Nisan 2016’da 1.80; Temmuz 2016’da 2.26; Ekim 2016’da 2.48; Ocak 2017’de 2.30; Nisan 2017’de 2.48; Temmuz 2017’de 2.40; Ekim 2017’de 2.70; Şubat 2018’de 3.15.

Meclis’ten memnuniyet: Eylül 2015’te 2.08; Ocak 2016’da 1.95; Nisan 2016’da 1.88; Temmuz 2016’da 2.23; Ekim 2016’da 2.47; Ocak 2017’de 2,18; Nisan 2017’de 2.40; Temmuz 2017’de 2.22; Ekim 2017’de 2.65; Şubat 2018’de 2.92.

Polisten memnuniyet: Eylül 2015’te 3.20; Ocak 2016’da 3.03; Nisan 2016’da 3.35; Temmuz 2016’da 3.13; Ekim 2016’da 3.26; Ocak 2017’de 3.24; Nisan 2017’de 3.36; Temmuz 2017’de 3.15; Ekim 2017’de 3.54; Şubat 2018’de 3.31.

Yargıya memnuniyet: Eylül 2015’te 3.04; Ocak 2016’da 2.91; Nisan 2016’da 3.17; Temmuz 2016’da 3.02; Ekim 2016’da 3.20; Ocak 2017’de 3.18; Nisan 2017’de 3.23; Temmuz 2017’de 3.26; Ekim 2017’de 3.18; Şubat 2018’de 3.33.

Finansal kurumlardan memnuniyet: Eylül 2015’te 2.70; Ocak 2016’da 2.52; Nisan 2016’da 2.60; Temmuz 2016’da 2,51; Ekim 2016’da 2.75; Ocak 2017’de 2,89; Nisan 2017’de 2.81; Temmuz 2017’de 3.01; Ekim 2017’de 2.44; Şubat 2018’de 3.00.

Medyadan memnuniyet: Eylül 2015’te 2.51; Ocak 2016’da 2.48; Nisan 2016’da 2.65; Temmuz 2016’da 2,67; Ekim 2016’da 2.68; Ocak 2017’de 2,79; Nisan 2017’de 2.85; Temmuz 2017’de 2.87; Ekim 2017’de 2.70; Şubat 2018’de 3.00.

Ombudsmanlıktan memnuniyet: Nisan 2016’da 2.96; Ekim 2016’da 3.60; Ocak 2017’de 3.53; Nisan 2017’de 3.66; Temmuz 2017’de 3.22; Ekim 2017’de 3.24; Şubat 2018’de 3.27”.

Yönetim karnesi yükseldi

Temmuz 2017 anketinde yönetim karnesinin ortalama notu 4.91’ken Şubat 2018’deki not 5.21.

Bu çalışmada toplumun iyimser bakış açısı yönetim karnesine de yansıdı. Bu da aynı şekilde yeni kurulan hükümetin, henüz icraatları gözlemlenememiş olsa bile toplum algısında olumlu bir etki bıraktığını gösteriyor.

CMIRS Direktörü Mine Yücel, toplumun önem verdiği değerleri öne çıkardığını, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü gibi konularda daha yüksek puanlar verdiğini söyledi. Sınıfta kaldığımız konuların başında trafiğin geldiğine dikkat çeken Yücel, şeffaflık, gıda güvenliği, su kalitesi, insan hayatına verilen değer, organize suçların önlenmesi gibi başlıkların yönetime katılımcılar tarafından en düşük notların verildiği başlıklar olduğunu söyledi.

Yücel, farklı konular ele alındığında toplum genelinde kendini daha etkili hisseden yüzde 30 civarı bir kesim bulunduğunu belirterek geri kalan kesimin daha az etkili veya etkisiz hissettiğini, bunun toplumsal çaresizliğin de boyutunu göstermesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Yücel, toplumun sadece yüzde 24.9’unun siyasete etki edebildiğini düşündüğünü kaydetti.

Mutluluk karnesi 10 üzerinden 6.80

Şubat 2018 anketine katılanların mutluluk seviyesi 10 üzerinden 6.80 oldu. Bu ortalama son dönemlerde görmüş olduğumuz en yüksek mutluluk oranı.

Siyasi güven artışları, sosyal güven, özgüven, mutluluk ve iyimser beklentiler birbirini olumlu veya olumsuz etkileme eğiliminde. Olumlu siyasi gelişmeler ve toplum genelinde beliren umut ışığı da toplumsal yaşama sosyal güven ve mutlu bireyler olarak yansıyor.

Mart 2015’te 5.54, Haziran 2015’te 6.20, Eylül 2015’te 5.73, Ocak 2016’da 6.38, Nisan 2016’da 6.81, Temmuz 2016’da 5.81, Ekim 2016’da 5.66, Ocak 2017’de 6.02, Nisan 2017’de 6.27, Temmuz 2017’de 6.42, Ekim 2017’de 6.27 olan mutluluk oranı aylar sonra 6.80 puana yükseldi.

Geçmiş anketlerle paralel bir şekilde erkeklerin kadınlara kıyasla daha mutlu olduğu görülüyor.

Ekim 2017’de erkeklerin mutluluk puanı 10 üzerinden 6,28’ken, Şubat 2018’de 6.83’e yükseldi, kadınların mutluluk puanı da 6,25’ten 6.78’e çıktı.

Toplumda en mutlu kesimin 18-34 yaş grubu olduğu, en mutsuz olan kesimin ise 45-54 yaş grubu olduğu görülüyor.

Toplumda ‘çaresizlik’ hissi fazla

Ankete katılanların yüzde 32.79’u yani her 3 kişiden biri, son bir hafta içerisinde kendini sıkça “çaresiz” hissettiğini belirtti.

Kadınların kendilerini erkeklere kıyasla daha sık çaresiz hissettiği gözlemlendi. Son bir hafta içerisinde yüzde 17.51 oranında bir kesim kendini “hiç umutlu hissetmediğini” kaydetti.

Yine benzer bir şekilde yüzde 31.71 oranında bir kesim son bir hafta içerisinde kendini sıkça “endişeli” hissettiğini belirtti.

Mine Yücel, “Çaresizlik, endişe, depresiflik ve öfke aslında toplumsal olarak mutsuzluğumuzu da yansıtır. Ve her 3 kişiden biri bu duyguları son bir hafta içerisinde sıkça hissettiğini belirtiyorsa, bu ‘yaşanabilir toplum’ durumundan çıkmış olduğumuzun da bir göstergesidir.”

Toplumun yüzde 26.42’si son bir hafta içerisinde kendini sıkça “depresif” hissettiğini belirtirken yüzde 29.9’luk kesim son bir hafta içerisinde sıkça öfkeli hissettiğini söyledi.

Anket sonucuna göre, kadınlar erkeklere kıyasla daha sık öfkeli hissediyor.

En sık öfkeli hissettiğini belirten yaş grubu 18-24 oldu. Yaş arttıkça öfke sıklığının da arttığı görülüyor.

Depresiflikte ise 45-54 yaş grubu ile 55 yaş üzeri grubun yarıştığı söylenebilir.

En endişeli yaş grupları ise 18-24 ve 55 yaş üzeri.

“Toplum daha az kötümser”

Şubat 2018 anketine katılanların yüzde 75.67’si toplumda işlerin yanlış bir yönde gittiğini düşünüyor. Bu oran Ekim 2017’de yüzde 72.68, Temmuz 2017’de yüzde 88.82, Nisan 2017’de yüzde 80.38’di.

Buna ek olarak ülkede ekonomik gidişatın önümüzdeki iki sene içerisinde daha kötü olacağına inananların oranı yüzde 55.2. Bu oran Temmuz 2017 anketinde yüzde 69.82’di.

CMIRS Direktörü Mine Yücel, yeni oluşan hükümetle toplum arasında da en azından ‘daha az kötümser’ diye tanımlanabilecek bir beklenti oluştuğunu söyledi. Kısa dönemde hükümet icraatlarının bu beklentinin ne yönde hareket edeceğini de belirleyeceğini ifade eden Yücel, ankete katılanların yüzde 58.08’inin yeni oluşturulan hükümetten umutlu olduklarını ortaya koyduğunu belirtti.

Öncelik aile

Ankete katılanlara hayattaki öncelikleri de soruldu. Ankete katılanların çoğu hayatlarındaki en değerli şeyin aile olduğunu belirtti.

3 üzerinden puanlandırılan liste başında 2.76 puanla aile geliyor. Toplum için ikinci en değerli kavram 2.57 puan alan “arkadaşlar”, ardından 2.21 puanla “kendime ait boş zaman” geliyor.

“Kariyer” 3 üzerinden 1.73, din 1.67 ve siyaset 1.50 puan aldı.

Öncelikler bölümünün yaş dağılımına bakıldığında “aile” ve “arkadaşları” en çok önemseyen grubun 18-24 yaş grubu olduğu görülüyor, ardından 55-65 yaş grubu geliyor.

(kıbrıs)