GÖÇ Yasasına karşı eylem planı belirleniyor

GÖÇ Yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte sadece maaşlarında değil bir çok özlük hak noktasında da 2011 yılı sonrası kamuda işe başlayan kamu çalışanlarının hakları budanmış ve bir çok anomali yaratılmıştır.

GÖÇ Yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte sadece maaşlarında değil bir çok özlük hak noktasında da 2011 yılı sonrası kamuda işe başlayan kamu çalışanlarının hakları budanmış ve bir çok anomali yaratılmıştır.

Derece terfisi, kademe ilerlemesi, vardiya ödeneği, ek mesai gibi birçok özlük hakkı konusunda yaratılan eşitliksiz sadece işe giriş tarihleri farklı olan kamu çalışanları arasında yaratılan bu çok yönlü adaletsizlik kamuda verimliliğin olumsuz yönde etkilenmesine , iş barışının bozulmasına neden olmaktadır. Sınav geçme notu 2011 öncesi işe girenlerin 50, 2011 sonrası işe girenlerin 70 olması nedeniyle terfiler tıkanmış, terfi hakkı elde eden birçok kamu görevlisi mağdur olmuş ve terfiler yapılamaz duruma gelmiştir.

Yaşanan mağduriyetlerin birçoğunun giderilmesi külfet yaratmayacak olmasına rağmen hükümet hala bu konuda hiçbir adım atmamıştır.

Sendikamız kamuda yaratılan bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması adına yürüttüğü mücadelenin bundan sonraki adımlarını ve eylem şekillerini belirlemek gündemiyle göç yasası kapsamında istihdam edilen üyelerini ile yarın 16:30’da KTAMS’ta kitle toplantısı yapacaktır.