Göçeri’de traktör kazası, bir kişi yaşamını yitirdi…

Göçeri'de meydana gelen trafik kazasında 70 yaşındaki Ali İzmirli isimli şahıs hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 19.00 sıralarında, Göçeri köyünde, Göçeri’de sakin Ali İzmirli (E-70), kullanımındaki traktör ile köy içerisinde kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre yolun sağından çıkıp önce taşa ardından elektrik direğine çarpıp devrildi.
Ali İzmirli olay yerinde yaşamımı yitirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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