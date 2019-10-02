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Göçmen balıkların kavga anı görüntülendi

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Antalya'nın Kemer ilçesinde göçmen barbun balıklarının kavga ederken çekildiği belirtilen fotoğraflar ilgi gördü. Fotoğrafı çeken cankurtaran eğitmeni ve su altı fotoğrafçısı Adnan Büyük, bu anları yakalayabilmek için uzun süre uğraştığını söyledi.
Göçmen balıkların kavga anı görüntülendi

Özellikle Kızıldeniz'den gelenlerle birlikte, Antalya Kemer'de su altında bulunan türler çoğaldı. Dalış tutkunlarının en fazla tercih ettiği noktalardan olan ve su altı güzelliklerinin objektiflere yansıdığı Kemer'de, su altı fotoğrafçısı Adnan Büyük'ün çektiği birkaç kare ilgi uyandırdı.

 

'Dökük Taşlar' olarak adlandırılan Kemer ilçe merkeziyle Kiriş Mahallesi arasındaki Kocaburun önünde bulunan noktada dalış yapan Adnan Büyük, su altında öpüşüyor gibi duran iki balığa rastladı. Balıkların fotoğraflarını çeken Adnan Büyük, bunların Kızıldeniz'den geldiği bilinen 'göçmen barbun- parupeneus forsskali' olduğunu belirledi. Adnan Büyük, göçmen barbunların bu anlarını fotoğraf makinesiyle ölümsüzleştirdi.

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© DHA /

Göçmen balıkların 'kavga anı' görüntülendi

'UZUN SÜRE TAKİP ETTİM'

Altın cankurtaran eğitmeni ve su altı fotoğrafçısı Adnan Büyük, öpüşür gibi görünen balıkların aslında birbiriyle kavga ettiğini belirterek, "Düzenli olarak Kemer'deki birçok noktada dalış yaparak su altı zenginliğini tanıtabilmek için çekimler yapıyorum. Son olarak geçen hafta Dökük Taşlar olarak adlandırılan noktada dalış yaptım. Yaklaşık 5- 6 metre derinlikte iki erkek göçmen barbun balığının yaptığı kavgayı çekebilmek için onları uzun süre takip ettim ve sonunda amacıma ulaştım" dedi.

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