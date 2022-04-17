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Göçmen botuna ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

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Batı Trakya’daki Dedeağaç ili sınırlarına bot ile geçmeye çalışan göçmenlere ateş açıldı, bir göçmen kadın yaşamını yitirdi, yaralıların olduğu belirtildi.
Göçmen botuna ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Batı Trakya'da yayın yapan www.evros-news.gr'nin bugün yayınladığı haberde bu sabah erken saatlerde Meriç nehrini geçmeye çalışan göçmenlere ateş açıldığı belirtildi.

Lastik bot ile Soufili Kasabası yakınlarında karaya çıkan ve aralarında yaralılarında bulunduğu belirtilen 11 Afrika kökenli göçmen Yunanistan Sınır Muhafızları tarafından gözaltına alınırken, bölgede yapılan aramada nehir kıyısında Etiyopyalı bir kadın göçmenin kafasından vurulmuş ve ölü halde bulunduğu ortaya çıktı. Yaralı göçmenler hastaneye kaldırıldı.

ORGANİZATÖRLER GERİ DÖNMEYE ÇALIŞAN GÖÇMENLERE ATEŞ AÇTI

Haberde Meriç’i geçerek Yunanistan kıyısına gelmeye çalışan göçmenlerin sınır muhafızları tarafından projektörlerle aydınlatılıp geri dönmesi istendi. Geri dönmeye çalışan göçmenlere ateş edildiği ve göçmenlerin tekrar Soufili kıyısına yöneldiği açıklandı.

Yapılan araştırmada göçmenlere ateş edenlerin 22 kalibrelik silah kullandığı muhtemelen insan kaçakçıların ateş açtığı belirtildi. Batı Trakya Bölgesi Polis Müdürü Paschalis Syritoudi inceleme yapmak için bölgeye gittiği belirtildi.

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